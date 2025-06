Neustadt / Weinstraße – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 32-Jähriger

Neustadt / Weinstraße – Frankeneck / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Montag, 30.06.2025, wird eine in Frankeneck wohnende 32-Jährige vermisst. Sie verließ am Montag gegen 20:00 Uhr ihre Wohnanschrift in der Neufelder Straße. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 32-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 32-Jährigen:

168cm, kräftige Statur, pinkes T-Shirt, schwarze Jogginghose, schulterlange schwarze Haare

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06321 854-0 an die PI Neustadt/W. zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Quelle: Polizeiinspektion Neustadt/W. (ots)