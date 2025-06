Mannheim – Wie die Demokratie handlungsfähig bleibt – und welche Kompromisse dafür nötig sind

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Katja Wolf ist seit 2024 Finanzministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin des Freistaats Thüringen. Zuvor war sie zwölf Jahre lang Oberbürgermeisterin von Eisenach und erwarb sich als Kommunalpolitikerin über Parteigrenzen hinweg hohe Anerkennung. Anfang 2024 kündigte sie überraschend an, die Partei Die Linke, in der sie sich politisch viele Jahre engagiert und Profil gewonnen hatte, zu verlassen und dem neu gegründeten Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) beizutreten. Als dessen Spitzenkandidatin trat sie bei den Thüringer Landtagswahlen im vergangenen Jahr an, bei denen das BSW drittstärkste Kraft wurde. Nach langwierigen Koalitionsverhandlungen, die bundesweit für Aufsehen sorgten, einigten sich die Thüringer CDU, SPD und das BSW schließlich auf Deutschlands erste „Brombeer-Koalition“, die allerdings im Thüringer Landtag über keine Mehrheit verfügt. Vor wenigen Wochen hat sich Katja Wolf im Amt der Landesvorsitzenden des BSW durchgesetzt. Bei den »Mannheimer Reden« am 15. Juli wollen wir die Entstehungsgeschichte des BSW aus Thüringer Perspektive rekonstruieren und die Gründe für den Erfolg der neuen Partei insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern untersuchen. Wir fragen aber auch nach der persönlichen und politischen Motivation von Katja Wolf: Warum hat sie sich zu diesem Schritt entschlossen? Welche Ziele verfolgt die Partei – und worin unterscheiden sich die Perspektiven des Thüringer Landesverbands von denen der Bundespartei? Nach Meinung verschiedener Expert*innen könnte der Umbruch der Parteienlandschaft, wie er in den vergangenen Jahren im Osten Deutschlands zu beobachten war, künftig auch die gesamte Bundesrepublik betreffen. Was können wir hier im Südwesten von Thüringen lernen? Worauf müssen wir uns einstellen? Vor welchen Herausforderungen schließlich steht Katja Wolf als Landesministerin? Wie prägen die in ihrer Zeit als Oberbürgermeisterin gesammelten Erfahrungen ihre Arbeit? Was können die Länder und der Bund von den Kommunen lernen – und wo benötigen die Kommunen mehr Unterstützung? Weitere Informationen und einen Anmeldelink zu der Veranstaltung finden Sie unter Mannheimer Reden | mannheimer-reden.de. Die Teilnahme zur Veranstaltung ist kostenlos. Die Anmeldung ist bis zum 10.07.2025 möglich. Die Plätze sind begrenzt. In der Tradition der »Mannheimer Reden« findet im Anschluss an die Veranstaltung ein Sektempfang statt. Bei einem Getränk im Theatercafé haben Sie die Möglichkeit, sich auszutauschen und die Gespräche zu vertiefen.

Quelle: Stadt Mannheim