Mannheim: Vandalismus auf Autohausgelände

Neustadt / Weinstraße – Frankeneck / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Montag, 30.06.2025, wird eine in Frankeneck wohnende 32-Jährige vermisst. Sie verließ am Montag gegen 20:00 Uhr ihre Wohnanschrift in der Neufelder Straße. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 32-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen ... Mehr lesen »