Mannheim: Umleitung der Linien 54 und 66 auf der Vogelstang

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – In Mannheim-Vogelstang wird der Bahnübergang an der Haltestelle Vogelstang Zentrum ab Dienstag, 1. Juli, bis einschließlich Freitag, 5. September 2025, wegen Fernwärmeleitungsarbeiten gesperrt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Buslinien 54 und 66 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv).

Linie 54

in beiden Fahrtrichtungen Umleitung zwischen den Haltestellen Fürstenwalder Weg und Eislebener Weg unter Bedienung der Ersatzhaltestellen Vogelstang Zentrum (SEV-/Nachtbushaltestelle am Geraer Ring), Vogelstang in der Weimarer Straße (Nähe Einmündung Gothaer Weg) und Siebenbürger Straße in der Spreewaldallee

ab der Haltestelle Vogelstang stündlich weiter über Magdeburger Straße und Havellandstraße zur Haltestelle Kurpfalz Center (Bedienung einzelner Frühfahrten über den Haltepunkt Platz der Freundschaft)

Im Wechsel Anbindung der Haltestellen Chemnitzer Straße und Straßenheimer Weg und von dort Stichfahrt über den Eislebener Weg und die Sachsenstraße bis zum Freiberger Ring und Weiterfahrt über die Ersatzhaltestellen Vogelstang in der Weimarer Straße (Nähe Einmündung Gothaer Weg) und Vogelstang Zentrum (SEV-/Nachtbushaltestelle am Geraer Ring) in Richtung Käfertal Bahnhof

ab der Haltestelle Kurpfalz Center Weiterfahrt über die Haltestelle Spreewaldallee und die Ersatzhaltestelle Siebenbürger Straße (Nähe Einmündung Magdeburger Straße) und Anbindung der Ersatzhaltestellen Vogelstang in der Weimarer Straße (Nähe Einmündung Gothaer Weg) und Vogelstang Zentrum (SEV-/Nachtbushaltestelle am Geraer Ring) in Richtung Käfertal Bahnhof

Linie 66

ab der Ersatzhaltestelle Siebenbürger Straße stündliche Stichfahrt über den Eislebener Weg und die Sachsenstraße bis zum Freiberger Ring und Weiterfahrt ab der Magdeburger Straße über den regulären Linienweg.

