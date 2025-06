Mannheim – Neue Photovoltaikanlage auf dem Hauptfriedhof

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof Mannheim wurde in diesem Frühjahr eine neue Photovoltaikanlage installiert und in Betrieb genommen. Mit ihr verfügen die Friedhöfe Mannheim jetzt über insgesamt vier Anlagen, die klimafreundlich Strom erzeugen und einen weiteren Baustein in Richtung sauberes und lebenswertes Mannheim bilden. Zu diesem Anlass wird die Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell ein Grußwort an die Gäste richten. Über fachliche Details wird Johannes Müller, Geschäftsführer der für die Umsetzung zuständigen sMArt City Mannheim GmbH, informieren. Im Anschluss können Interessierte mit einem Hubsteiger die PV-Anlage noch von oben betrachten.

Wir laden Sie herzlich ein:

Donnerstag, den 3. Juli 2025, um 11.00 Uhr,

an der Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof Mannheim,

am Jüdischen Friedhof 1, 68167 Mannheim.

Quelle: Stadt Mannheim