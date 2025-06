Mannheim – Kultur im Quadrat

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – FutuRaum und die Wirtschaftsförderung bringen mit „Kultur im Quadrat” – umsonst und draußen – ein neues Veranstaltungsformat in die City: Ab 10. Juli wird der Dalbergplatz in N2 jeden Donnerstag ab 18 Uhr mit Musik bespielt. Zum Ausklang einer Shoppingtour oder zum Start in den Feierabend werden verschiedene Ensembles, Bands oder DJs den Platz beleben. Begleitet von kühlen Getränken der örtlichen Gastronomie lädt die Veranstaltungsreihe zum Genießen und Verweilen ein.

„Nach dem Erlebniswochenende geht es nahtlos weiter. Wir wollen nicht allein den Sonntag in den Fokus rücken, sondern an vielen Tagen Erlebnisse in der Stadt schaffen. Das stärkt die Attraktivität nachhaltig und sorgt für Aufmerksamkeit in den Quadraten. Alle profitieren von einem positiven und lebendigen Image – dadurch ergibt sich auch ein Mehrwert des stationären Handels gegenüber dem Online-Handel. Ich begreife es als unsere Aufgabe, diesen Rahmen mitzugestalten, damit die Menschen gerne in die Innenstadt kommen”, betont Kultur- und Wirtschaftsbürgermeister Thorsten Riehle.

Partner der Veranstaltungsreihe ist FutuRaum, das ein besonderes Augenmerk darauf legt, die City aufzuwerten und erlebbar zu machen. „Kultur ist ein wichtiger Treiber der Innenstadtentwicklung. Mit der Reihe schaffen wir Gelegenheiten, um Musik zu erleben und andere Menschen zu treffen. Das ist etwas, was eine Innenstadt attraktiv macht. Mit dem Dalbergplatz haben wir einen passenden Ort dafür, der sehr urban ist und großes Potential hat”, erläutert Petar Drakul, Leiter von FutuRaum.



Programmüberblick:

10.07. Trompeten-Trio der Mannheimer Philharmoniker

Unter der Leitung des erfahrenen Dirigenten und Trompeters Benedikt Strambach interpretiert das Trompeten-Trio der Mannheimer Philharmoniker ein sommerlich-buntes Programm und nimmt mit auf eine Reise durch die Epochen: Von festlichem Glanz bis zu jazzig-swingenden Klängen ist in dem erlesenen Programm alles vertreten!

17.07. Musikalische Akademie, NTM

Die Musikalische Akademie Mannheim und das Nationaltheater Mannheim werden am 17.7. mit einem Blechbläserensemble bei den Konzerten auf dem Dalbergplatz vertreten sein.

Das Programm wird sommerlich frisch und leicht den Feierabend einläuten und zusammen mit der Gastronomie auf dem Dalbergplatz schaffen wir eine kleine Wohlfühloase in der Mannheimer Innenstadt.



24.07. Sone Krawatte & Joshua Caleb

Sone Krawatte präsentiert eine erfrischende Mischung aus deutschsprachigem Liedermacher-Charme und Poprock-Arrangements, die auch mal ganz schön kräftig nach vorne gehen. Bei so frechen Texten kann man sich ein Schmunzeln kaum verkneifen und ehe man sich versieht, nickt der ganze Kopf mit.

Authentizität, Jugend, Freiheit – Joshua Caleb begeistert mit einem kreativen Mischkonsum aus Indie- und HipHop-Musik. Der Mannheimer Sänger mit kalifornischen Wurzeln sorgt für eine lebendige Crowd, mit der er gemeinsam singt, freestylet und echte Verbindung schafft. Eingängige Hooks treffen auf tiefgründige Lyrics – auf Englisch und Deutsch – zum Mitmachen, Fühlen und Feiern.

31.07. DJ-Festival: DJ-Hub

Alle, die Tanzen im Freien lieben, werden den Abend genießen.

7.08. Sascha im Quadrat

Sascha im Quadrat gibt es seit 2012 im Casino des Capitol Mannheim und jetzt auch auf dem Dalbergplatz. Sascha Kleinophorst, Sascha Krebs, Frank Schäffer und Christof Brill spielen, was Spaß macht. So treffen einzigartige Coverversionen bekannter Songs auf unvergleichlichen Humor.

Quelle: Stadt Mannheim