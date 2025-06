Mannheim – B38 – Sperrung nach Unfall – Nachtrag 2 – Zeugen gesucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet , ereignete sich auf der Brücke der Friedrich-Ebert-Straße ein Unfall, bei dem zwei Radfahrer verletzt wurden. Ein 63-jähriger Radfahrer fuhr auf der BBC-Brücke der Friedrich-Ebert-Straße von Mannheim-Käfertal in Richtung Mannheim-Innenstadt, als ihm eine 70-jährige Radfahrerin entgegenkam. Bisherigen Unfallermittlungen zufolge übersah der 63-Jährige die ihm entgegenkommende Seniorin, woraufhin die beiden Radfahrer miteinander kollidierten und zu Boden stürzten. Die 70-Jährige wurde nach der medizinischen Betreuung vor Ort mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 63-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an den Fahrrädern ist noch unklar. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Rettungsmaßnahmen wurde der Bereich der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim