Ludwigshafen – Schillerhaus macht Sommerpause

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Friedrich-Schiller-Gedenkstätte im Schillerhaus Oggersheim geht in die Sommerpause: Von Mittwoch, 2. Juli, bis einschließlich Mittwoch, 27. August 2025, ist die Dauerausstellung zu Leben und Werk von Friedrich Schiller geschlossen. Im Fall von Anfragen für Führungen ab acht Personen in diesem Zeitraum kann man sich jedoch an die Leiterin des Stadtmuseums wenden unter E-Mail regina.heilmann@ludwigshafen.de oder Telefon 0621 504-2580.

Wieder geöffnet wird am Freitag, 29. August 2025, mit einer Vernissage: Der Heimatkundliche Arbeitskreis Oggersheim präsentiert um 18 Uhr seine nächste Sonderausstellung. Unter dem Titel “Bilder zu ‚Tod oder Freiheit‘”, einem Zitat aus Friedrich Schillers Drama “Die Räuber”, zeigt die in Oggersheim geborene Künstlerin Karin Klomann dort bis einschließlich 10. Oktober 2025 eine Auswahl ihrer Werke. Diese schlagen einen wichtigen Bogen zur Gedenkstätte, war doch Friedrich Schillers knapp zweimonatiger Aufenthalt im herbstlichen Oggersheim des Jahres 1782 eine Folge des durchschlagenden Erfolgs der Uraufführung seines Dramas am Nationaltheater Mannheim im Januar des gleichen Jahres.

Der Eintritt ist frei. Der Heimatkundliche Arbeitskreis freut sich über Spenden. Der Zugang zur Ausstellung und der Gedenkstätte ist nicht barrierefrei. Informationen zur Künstlerin gibt es im Internet unter www.karinklomann.de, zum Heimatkundlichen Arbeitskreis Oggersheim unter www.schiller-in-oggersheim.de/.

Quelle: Stadt Ludwigshafen