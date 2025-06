Ludwigshafen – Preis für Schauspielkunst 2025 an RAINER BOCK – Preisverleihung beim Festival des Deutschen Films im September

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Preis für Schauspielkunst des 21. FESTIVAL DES DEUTSCHEN FILMS LUDWIGSHAFEN AM RHEIN geht an Rainer Bock.

„Ein hintergründiges Lächeln, ein hohes Maß an Reflektiertheit und das nicht nur bei schweren, sondern auch bei komödiantischen Rollen zeichnen diesen meisterhaften Schauspieler mit scheinbar unendlich vielen Facetten aus, der zu den ganz Großen im Land gehört”, sagt Festivalintendant Dr. Michael Kötz.

In Kiel geboren begann Rainer Bock 1982 seine Karriere als Theaterschauspieler. Nach Engagements in Kiel, Heidelberg, dem Mannheimer Nationaltheater und dem Stuttgarter Staatstheater war er Ensemblemitglied des Bayerischen Staatsschauspiels. In den letzten zwanzig Jahren stand Rainer Bock in über 120 nationalen und internationalen Filmen vor der Kamera, darunter Welterfolge wie „Das weiße Band”, „Barbara” „Atlas” und „Werk ohne Autor”. Er wurde 2019 mit dem Deutschen Schauspielpreis sowie dem Günter-Rohrbach-Schauspielpreis und 2021 mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet und ist Mitglied der Deutschen Filmakademie.

Die Preisverleihung findet am Dienstag, 2. September 2025 um 18:00 Uhr im Zeltkino statt. Im Anschluss präsentiert das Festival den Film „Karla” (Deutschland 2025), Regie Christina Tournatzés – mit Rainer Bock in der Hauptrolle. Die Laudatio hält Festivalintendant Dr. Michael Kötz.

Der Preis für Schauspielkunst geht traditionell an herausragende Persönlichkeiten der Schauspielkunst. Er betont die Bedeutung derer, die dem deutschen Film ein Gesicht geben und die dabei nicht nur für Glamour sorgen, sondern vor allem als wichtige Künstlerinnen und Künstler anzusehen sind.

Facebook

Instagram

Website

Das 21. Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein findet vom 20. August bis 7. September 2025 in einer temporären Zeltlandschaft am Rhein statt. Ein Ort der Begegnung von Publikum, Stars und Branche. Ein Filmfestival der neuen Art – seit 2005 auf der Parkinsel Ludwigshafen am Rhein.

Förderer & Partner: Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz und Stadt Ludwigshafen am Rhein | Premiumsponsor: BASF SE | Hauptsponsor: TWL Technische Werke Ludwigshafen AG | Sponsoren & Förderer: GAG Ludwigshafen, Rheinpfalz, Berkel AHK, TWL KOM GmbH, Sparkasse Vorderpfalz, Prof. Dr. Dhom & Kollegen Zahnärztliches Zentrum, Kanzlei Blum Lang Scherner, Kanzlei Mainwerk, rnv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH und der Förderverein “Freunde des Festival des Deutschen Films” e.V.. Als neuen Sponsor begrüßen wir LOTTO Rheinland-Pfalz GmbH.

Quelle: Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein