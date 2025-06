Ludwigshafen – Geldbörse aus PKW gestohlen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Unbekannte stahlen in der Nacht des 29.06.2025 zwischen 00:30 Uhr und 6 Uhr die Geldbörse eines 44-Jährigen, welche dieser in seinem in der Eschenbachstraße geparkten SUV, einem BMW X 5, Farbe blau, zurückgelassen hatte. Die hinzugerufenen Beamten der Polizei Ludwigshafen konnten im Rahmen der Anzeigenaufnahme keine Aufbruchspuren am Fahrzeug feststellen, sodass unklar bleibt, ob der SUV zum Tatfahrzeug verschlossen war.

Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter abgeben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu wenden.

So schützen Sie Ihr Fahrzeug vor Dieben:

Fahrzeug immer abschließen – auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Brötchenholen oder Paketabgeben)

Fenster und Schiebedach schließen – ein offenes Fenster ist eine Einladung. Auch bei warmem Wetter gilt: Lüften ja, offenlassen nein.

Wertsachen mitnehmen – Handtaschen, Rucksäcke oder Einkäufe nicht sichtbar im Fahrzeug liegenlassen

Fahrzeug an einem sicheren Ort parken – Falls das nicht möglich ist, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem geschützten Abstellort. Optimal ist ein abgeschlossener Hof oder eine Garage. Alternativ parken Sie den Wagen an gut beleuchteten und belebten Straßen oder in der Nähe bewohnter Gebäude. Ein frequentierter oder einsehbarer Parkplatz schreckt Gelegenheitstäter ab. Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Möglichkeit so ab, dass Türen und Laderaum schlecht zugänglich sind (z. B. Schiebetür an der Wandseite, Heckklappe nahe an einer Mauer).

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz