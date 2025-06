Landau – Sommer in der Südpfalzmetropole: Landauer Sommer lädt von 11. bis 13. Juli zum Feiern in der Innenstadt ein

Landau / Metropolregion Rhein-neckar – 3 Tage, 7 Bühnen und 52 Live-Acts: Von 11. bis 13. Juli findet der Landauer Sommer in der Innenstadt der Südpfalzmetropole statt – und da wird ganz schön was geboten. An den drei Festtagen geben sich auf sieben Bühnen mehr als 50 Acts die Ehre. Dazu kommen, wie es sich für Landau gehört, regionale und internationale Köstlichkeiten, Weine, Cocktails und Bier.

„Der Sommer hat viele Gesichter und eines der schönsten zeigt er Jahr für Jahr zum Landauer Sommer bei uns in der Südpfalzmetropole“, ist Oberbürgermeister Dominik Geißler überzeugt. „Wir freuen uns auf die zahlreichen Künstlerinnen und Künstler aus der gesamten Region, die für jeden Musikgeschmack etwas zu bieten haben und natürlich auf alle, die mit uns feiern und Spaß haben möchten. Ein großes Dankeschön geht an das Team unseres Büros für Tourismus um Nina Ziegler und Marktmeisterin Sonja Brunner-Hagedorn, das das beliebte Musikfest ausrichtet.“

Die Bühnen befinden sich wie gewohnt auf dem Rathaus-, dem Stifts-, dem Untertor- und dem Thomas-Nast-Platz sowie in der Bachgasse, in der Badstraße und der Ostbahnstraße. In Sachen Musik gibt’s alles von Cover-Rock über Singer/Songwriter-Pop bis hin zu modernem Schlager.

Das gesamte Programm mit allen Acts und allen Locations findet sich online unter www.landau-tourismus.de/landauer-sommer. Der Programmflyer liegt außerdem im Büro für Tourismus im Rathaus und an vielen weiteren Stellen in der Stadt aus.

Gut zu wissen: Der Landauer Sommer findet freitags und samstags von 11 bis 1 Uhr sowie sonntags von 11 bis 22 Uhr statt. Die Musik endet freitags und samstags um Mitternacht, sonntags um 21:30 Uhr; Ausschankende ist 30 Minuten vor Veranstaltungsende.

Bildunterschrift: Summer in the City: Vom 11. bis 13. Juli wird in der Südpfalzmetropole der Landauer Sommer gefeiert. (Quelle: Quelle: pfalzvision)

Foto/Quelle: Stadt Landau in der Pfalz