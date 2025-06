Landau – Rechte Parolen in Innenstadt skandiert

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine Zeugin meldete am Sonntagabend (29.06.2025) gegen 19:30 Uhr eine männliche, augenscheinlich alkoholisierte Person, die in der Weißquartierstraße rechte Parolen skandieren und den Hitlergruß zeigen würde. Durch die eingesetzten Beamten konnte in unmittelbarer Nähe ein 51-jähriger Mann festgestellt werden, auf welchen die Beschreibung passte. Die Angaben der Zeugin bestritt er. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten müssen.

Quelle: Polizeiinspektion Landau