Landau – Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße bietet am Freitag Waldbaden-Kurs an

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Achtsamkeit und Auszeit zwischen Bäumen: Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße bietet am Freitag Waldbaden-Kurs an Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Privatleben, Gesundheit und Freundschaft ist oft sehr herausfordernd. Warum nicht bei einem Waldbadegang Kraft dafür tanken? Die Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße (kvhs SÜW) bietet am kommenden Freitag, 4. Juli, von 16 bis 19 Uhr Waldbaden in Edenkoben an.

Die Teilnehmenden können sich dabei ganz gezielt auf sich selbst und die Natur fokussieren. Ideen zur Gesundheitsförderung werden geübt und besprochen. Bewusst umgesetzte Achtsamkeitsübungen schulen die Sinne und können im Alltag Auszeiten schenken. Einfach mal „nur sein” – ohne etwas leisten zu müssen.

Der Rundweg beträgt circa drei Kilometer, Höhenunterschiede sind nahezu keine zu überwinden. An geeigneten Plätzen wird gerastet und entspannt. Die Kosten betragen 26 Euro, Treffpunkt ist auf dem rechten Parkplatz des Friedensdenkmals in Edenkoben. Um Anmeldung wird gebeten, online unter www.vhs-suew.de, telefonisch unter 06341 940-188 oder per E-Mail an vhs@suedliche-weinstrasse.de

Quelle: Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße