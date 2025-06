Landau – Das Büro für Tourismus der Stadt Landau informiert – Stadt- und Themenführungen im Juli

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Ob ein Rundgang durch die eindrucksvolle Landauer Stiftskirche samt Kirchturmbesteigung, ein Spaziergang mit den beiden Marktweibern Bawett und Hilde, die sich auf ihrem Heimweg vom Wochenmarkt munter durch die Geschichte der Südpfalzmetropole tratschen, oder die ganz klassische historische Stadtführung: Auch im Juli können Interessierte mit dem Landauer Büro für Tourismus (BfT) und seinen Gästeführerinnen und Gästeführern die Südpfalzmetropole und ihre Geschichte auf vielfältige Weise entdecken und erleben. Sofern nicht anders vermerkt, sind Anmeldungen erforderlich. Diese werden zu den Öffnungszeiten des BfT telefonisch unter 0 63 41/13 83 10 oder per Mail an touristinfo@landau.de entgegengenommen. Bei der klassischen historischen Stadtführung können Interessierte immer samstags um 11 Uhr auf einem Rundgang durch das Zentrum der Südpfalzmetropole mehr über die Geschichte der Stadt, deren markanteste Bauwerke sowie deren Bewohnerinnen und Bewohner erfahren. Die Führung kostet pro Person 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahre. Für Kinder unter 6 Jahren sowie mit der Gästekarte Pfalzcard ist die Führung kostenlos. Studentinnen und Studenten zahlen 5 Euro (mit Nachweis). Treffpunkt ist vor dem Rathaus (Marktstraße 50), Ecke Salzhausgasse unter dem „i“. Tickets hierfür sind auch online unter www.landau-tourismus.de erhältlich.

Der Ausflug in die Festungsgänge unter dem Titel „Landauer Unterwelt – Lunette 41“ mit dem Festungsbauverein startet jeden Samstag um 14 Uhr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten bei diesem Spaziergang zur Festungsgeschichte der Südpfalzmetropole die Möglichkeit, die historischen Hintergründe der Vauban‘schen Bauwerke zu erforschen. Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person bzw. ist mit der Gästekarte Pfalzcard kostenfrei. Treffpunkt ist am Obertorplatz an der Infosäule zur Route Vauban. Kaffeeduft liegt in der Luft, an vielen Plätzen in Landau: in Cafés und in Röstereien. Nicht umsonst ist das Kultgetränk seit dem 19. Jahrhundert nicht aus der Genusskultur wegzudenken. Die KaffeeKulTour am Samstag, 12. Juli, um 13:30 Uhr bringt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur zu wichtigen Sehenswürdigkeiten und geschichtsträchtigen Orten, sondern auch zu Kaffeespezialisten und duftenden Kaffeeproben. Startpunkt ist am Deutschen Tor/Untertorplatz. Die Führung dauert ca. 2,5 Stunden und kostet 24 Euro pro Person. Anmeldungen sind online unter www.genussgeschichtelandau.de möglich.

Beim „Tratsch uff de Gass“ am Samstag, 12. Juli, und zwei Wochen später, am Samstag, 26. Juli, nehmen Gästeführerin Dagmar Schröer-Hemmler und Heidi Moor-Blank von der Kleinen Bühne Landau Geschichtsinteressierte als Bawett und Hilde, zwei Landauer Marktweiber, mit auf einen besonderen Rundweg durch die Südpfalzmetropole. Sie tratschen sich auf ihrem Heimweg vom Wochenmarkt munter durch die Landauer Stadtgeschichte. Hierbei kommen sowohl historische Begebenheiten als auch aktuelles Geschehen zur Sprache – natürlich „uff Pälzisch“. Die Teilnahme kostet 16 Euro für Erwachsene. Treffpunkt um 14 Uhr ist vor dem Rathaus, Ecke Salzhausgasse unter dem „i“. Anmeldungen sind auch online über die Webseite des BfT buchbar. Am Freitag, 18. Juli, unternimmt Gästeführer Gerd Kuhn einen Rundgang durch die eindrucksvolle Landauer Stiftskirche. Hier erfahren die Führungsteilnehmerinnen und -teilnehmer alles Wissenswerte zu diesem sakralen Bauwerk und zur Geschichte der Stadt Landau. Am Ende der Führung geht es hoch hinaus auf den Stiftskirchenturm. Die etwa 90-minütige Führung kostet pro Person 8 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Studierende und 4 Euro für Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahre. Für Kinder unter 6 Jahren und mit der Gästekarte Pfalzcard ist die Führung kostenlos. Treffpunkt ist um 17:30 Uhr vor der Stiftskirche. Anmeldungen beim Büro für Tourismus sind bis spätestens 12 Uhr am Freitag vor der Führung erbeten.

Am Samstag, 19. Juli, bittet Bettina Kleiner zur kulinarischen Gästeführung „GenussGeschichte Landau“. Die Gästeführerin geleitet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur zu den Sehenswürdigkeiten und historischen Schauplätzen der Stadt, sondern köstliche Zwischenstopps sind ebenfalls Teil des Stadtspaziergangs: Verschiedene Lokale und Geschäfte in der Innenstadt stellen sich den Teilnehmenden mit einer Kostprobe vor. Die Führungen startet jeweils um 13:30 Uhr vor der Stiftskirche und kosten 37 Euro pro Person. Eine Anmeldung über die Webseite der Gästeführerin unter www.genussgeschichtelandau.de ist erforderlich! Landaus Geschichte ist geprägt durch seine Grenzlage zwischen Frankreich und Deutschland. Unter dem Sonnenkönig Ludwig XIV. wurde Landau zu einer der wichtigsten französischen Festungen ausgebaut und erlebte den Übergang von der absolutistischen Herrschaft in die Neuzeit – die Französische Revolution. Unter dem Titel „Landau in den Wirren der französischen Revolution“ begibt sich Gästeführer Manfred Ullemeyer am Sonntag, 20. Juli, auf die Suche nach Jakobinern, Sansculottes und der Guillotine und lädt seine Gäste ein, den Hauch von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zu spüren. Die Führung startet um 14 Uhr, dauert ca. 2 Stunden und kostet 10 Euro pro Person. Treffpunkt ist vor dem Rathaus.

Wie sah Landau vor 500 oder vor 750 Jahren aus? Was bewegte die Menschen dieser Zeit in der Stadt und in der Südpfalz? Diese Fragen stehen im Fokus der Führung „Landau im Mittelalter“ von Kultur- und Weinbotschafter Manfred Ullemeyer am Sonntag, 27. Juli. Treffpunkt für die etwa 2-stündige Tour ist um 14 Uhr vor dem Rathaus. Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person. Auch spannend für Geschichtsinteressierte: Immer samstags zwischen 11 und 14 Uhr ist das Haus zum Maulbeerbaum in der oberen Marktstraße, Landaus ältestes erhaltenes Gebäude, zur Besichtigung geöffnet: Ende des 13. Jahrhunderts zum ersten Mal urkundlich erwähnt, war das historisch bedeutsame Gebäude im Jahr 1522 Schauplatz eines rund 600 Mann starken Rittertags um Ulrich von Hutten und Franz von Sickingen, aus dem der bekannte Landauer Bund hervorging. Heute befindet sich die frühere Herberge im Besitz der Genossenschaft Haus zum Maulbeerbaum, die das Gebäude erhalten und behutsam sanieren möchte.

Mehr zu den Führungen sowie weiteren Angebote des BfT sind online unter www.landau-tourismus.de/stadtundthemenfuehrungen zu finden.

Quelle: Pfalz.Touristik e.V., Dominik Ketz