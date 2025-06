Ladenburg – Defekte landwirtschaftliche Maschine löst Brand aus

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Fachkräftemangel ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen in der deutschen Wirtschaft und auch in der Wirtschaftsregion Bergstraße. Aus diesem Grund hat der Kreis Bergstraße kürzlich eine zweite so genannte Zukunftswerkstatt in Heppenheim veranstaltet. Auf Einladung des Landrates und der Wirtschaftsförderung Bergstraße kamen 50 Personalentscheiderinnen und -entscheider aus ... Mehr lesen »