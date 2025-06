Heidelberg – UnterwegsTheater: „NoBody – SomeBody. Just an acccidental piece“ von Jai Gonzales kommt am Dienstag, 8. Juli 2025 in der HebelHalle zur Uraufführung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit ihrem neuen Stück nimmt Jai Gonzales Bezug auf das Gedicht „I’m Nobody! Who are you?” der us-amerikanischen Dichterin Emily Dickinson (1830-1869). Romantisch und gleichzeitig äußerst modern skizziert die Lyrikerin in wenigen Zeilen eine menschliche Begegnung, rein und unverfälscht: Nicht als „Jemand” mit Namen und Status, sondern als „Niemand” spricht sie ihr Gegenüber an und stellt fest: So sind wir zu zweit!

Diese zart geknüpfte Verbindung zwischen zwei Menschen, wie sie nur durch Zufall und auf ganz direkte Weise entstehen kann, nimmt Jai Gonzales zum Ausgangspunkt für ihre choreographischen Recherchen. Dabei entfaltet sie ein Lebensgefühl, in dem Äußerlichkeiten und Ansehen in den Hintergrund treten, um der ganzen Fülle des Lebens Raum zu geben. Diskret und offenherzig begegnet ein Mensch einem anderen. Vertrauen, Großzügigkeit und Loyalität können wachsen, wenn man auf Berechenbarkeit verzichtet und den Zufall nicht als Willkür, sondern als wesentlich begreift.

Choreographin Jai Gonzales hat hier ein Thema für den Tanz gefunden und ein Team aus Tänzer*innen zusammengestellt, das mit viel Feingefühl und Erfahrung diese vielschichtigen, ebenso starken wie zerbrechlichen Prozesse auf die Bühne bringt: Allen voran der langjährigen UnterwegsTheater-Tänzer Stavros Apostolatos (seit 2002) sowie die ebenfalls in Heidelberg schon gut bekannten Neve Arbel, Nikos Grigoriadis, Yu-Yuan Huang, Nina Michaillidou und zum ersten Mal Théo Vanpop. Bühne und Licht werden von Bernhard Fauser eingerichtet.

Die Tänzerin und Choreographin Jai Gonzales leitet seit 1988 gemeinsam mit Bernhard Fauser das UnterwegsTheater Heidelberg. Ihre Arbeiten wurden auf internationalen Festivals ausgezeichnet und vom Goethe-Institut gefördert. So haben die beiden Tanzschaffenden und Kurator*innen von Beginn an Heidelberg mit der internationalen Tanzszene vernetzt, hochkarätige Gastspiele präsentiert und ihre Bühne dem choreographischen Nachwuchs zur Verfügung gestellt. Für Heidelberg haben Jai Gonzales und Bernhard Fauser mit ARTORT ein populäres Festival für Kunst im öffentlichen Raum entwickelt.

NoBody – SomeBody. Just an acccidental piece

von Jai Gonzales

Uraufführung.

Dienstag, den 8. Juli 2025, 20 Uhr, HebelHalle Premiere

Mittwoch, den 9. Juli 2025, 20 Uhr, HebelHalle

und an weiteren Terminen im Oktober

NoBody – SomeBody. Just an acccidental piece

Choreographie: Jai Gonzales

Tanz: Stavros Apostolatos, Neve Arbel, Nikos Grigoriadis, Yu Yuan Huang, Nina Michailidou und Théo Vanpop

Bühne und Licht: Bernhard Fauser

Weitere Informationen unter www.unterwegstheater.de

Foto: Günter Krämmer

Quelle: Unterwegstheater