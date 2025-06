Heidelberg – Sound der Stadt: Klaviere laden zum Spielen ein – Auf vier öffentlichen Plätzen für alle zugänglich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit kurzem heißt es auf vier öffentlichen Plätzen in Heidelberg „Tasten frei!“: auf dem Friedrich-Ebert-Platz, auf dem Theaterplatz, in der Kleinen Plöck und am Neckarlauer stehen für sechs bis acht Wochen frei zugängliche Pianos. Heidelbergerinnen und Heidelberger sowie Gäste können täglich zwischen 8 und 22 Uhr ihren Sound mit der Stadt teilen, verweilen und staunen. Die Aktion der Stadt Heidelberg soll Menschen zusammenbringen, kreative Begegnungen schaffen und Musik für alle erlebbar machen. Finanziert wird sie durch das städtische Programm „Mittendrinnenstadt“ und die Bundesförderung „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Bei einem Pressetermin am Donnerstag, 26. Juni 2025, wurde das Piano auf dem Friedrich-Ebert-Platz durch den Pianisten Joannis Schadeck und den Singer-Songwriter Nico Brocki eingeweiht.

Peter Hoffmann, stellvertretender Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik, betonte: „Mit den öffentlich zugänglichen Klavieren bringen wir nicht nur Musik in unsere Stadt, sondern auch neue Lebendigkeit auf unsere Plätze. Diese Aktion ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie das Mittendrinnenstadt-Programm kreative Impulse setzt und den öffentlichen Raum für alle erlebbarer macht. Besonders schön ist, dass hier Raum für Spontanität entsteht – für kleine Konzerte, überraschende Begegnungen und neue Formen des Miteinanders.“

Die Klaviere wurden gestiftet von der Firma Musik-Lutz aus Mannheim. Um die Nachtruhe zu gewährleisten, werden sie jeweils um 22 Uhr von Patinnen und Paten mit einer wetterfesten Plane verhüllt und die Klavierdeckel sicher verschlossen. Diese sind das Kioskteam des neu eröffneten „Art. 5 GG Bacareto“ am Friedrich-Ebert-Platz, der Tegut-Supermarkt für den Theaterplatz sowie der Verein Neckarorte e. V. für die Standorte Neckarstrand und Kleine Plöck. Damit alle möglichst lange Freude an den Klavieren haben, sind gut sichtbar Spielregeln an den Pianos angebracht. Bei schlechter Witterung werden die Klaviere morgens nicht aufgedeckt.

Mittendrinnenstadt stärkt das Heidelberger Stadtzentrum

Unter dem Titel „Mittendrinnenstadt“ wird das Stadtzentrum von der Altstadt über Bergheim bis zum Hauptbahnhof bis 2025 mit einem Förderprogramm von 5,5 Millionen Euro gestärkt, darunter Bundesförderung aus dem Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Ministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Weitere Infos gibt es online unter www.vielmehr.heidelberg.de > Mittendrinnenstadt.

Hintergrund: Der Pianist Joannis Schadeck ist Teil des Musiknetzwerkes Heidelberg, das vom Kulturamt der Stadt Heidelberg kürzlich gegründet wurde, um professionelle Musikerinnen und Musiker miteinander zu vernetzen und die Heidelberger Musikszene weiterzuentwickeln. Schadeck ist spezialisiert auf Improvisationen im Bereich Jazz, Funk und Filmmusik (https://linktr.ee/ententr und www.instagram.com/joannis_music).

Der Singer-Songwriter Nico Brocki schreibt und komponiert seit 2021 Songs über Physik, zuvor machte er bereits lange in seiner Freizeit Musik. Er studiert Mathematik und Physik in Heidelberg (www.nicobrocki.de).

Öffentliche Klaviere haben weltweit und auch in Deutschland bereits zahlreiche Städte kulturell bereichert – oft im Rahmen des internationalen Kunstprojekts „Play Me, I’m Yours“, das 2008 vom britischen Künstler Luke Jerram initiiert wurde. Seitdem wurden über 2.000 Klaviere in mehr als 70 Städten aufgestellt – von Tokio bis New York – und luden mit der schlichten Aufforderung „Play Me, I’m Yours“ Millionen von Menschen zum Mitmachen ein. Heidelberg reiht sich damit in einer internationalen Klavieraktion ein.

Quelle: Stadt Heidelberg