Heidelberg – Dossenheimer Landstraße: Zwei Varianten für Umgestaltung der Haltestelle Burgstraße – Ausschuss berät am 1. Juli – Stadtverwaltung empfiehlt zweispurige Verkehrsführung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die geplante Umgestaltung der Dossenheimer Landstraße im Bereich der Haltestelle Burgstraße steht vor einer entscheidenden Weichenstellung. Nachdem der Heidelberger Gemeinderat am 5. Juni 2025 keine abschließende Entscheidung getroffen hat, wurde das Thema zur weiteren Beratung an den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss überwiesen. Dieser tagt am Dienstag, 1. Juli 2025, gemeinsam mit dem Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität. Eine abschließende Entscheidung des Gemeinderats ist für den 24. Juli 2025 vorgesehen.

Ziel ist es, den Straßenraum und die Haltestelleninfrastruktur in diesem stark frequentierten Bereich funktional, sicher und stadtverträglich zu gestalten. Zur Entscheidung stehen zwei Planungsvarianten, die sich insbesondere in der Verkehrsführung und im Umgang mit dem vorhandenen Baumbestand unterscheiden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist weiterhin für Ende 2025 vorgesehen.

Zweispurige Verkehrsführung: verlässlicher Verkehrsfluss – Bäume werden verpflanzt

Die von der Stadt Heidelberg und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) favorisierte Variante folgt dem gültigen Planfeststellungsbeschluss vom März 2023. Stadtauswärts sind zwei Fahrspuren sowie eine zusätzliche Linksabbiegerspur zur Fritz-Frey-Straße vorgesehen. Dies entspricht den Anforderungen einer gutachterlich empfohlenen Rückstaulänge von 78 Metern, die für einen zuverlässigen Straßenbahnbetrieb erforderlich ist.

Für die Umsetzung dieser Variante müssten alle zehn bestehenden Bäume weichen. Sieben davon sollen im Stadtteil Handschuhsheim verpflanzt werden. Die Umsetzung der Verpflanzung ist für die Pflanzperiode ab Oktober 2025 vorgesehen. Drei Bäume könnten nicht erhalten werden, für sie sind Ersatzpflanzungen vorgesehen. Die Kosten für die Baumverpflanzung werden auf insgesamt 80.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Maßnahme ist ein Versatz eines Teilabschnitts der Schallschutzwand erforderlich, um die notwendigen Gehwegbreiten zu gewährleisten. Die Schallschutzwand soll – soweit technisch möglich – begrünt werden. Geprüft wird eine bodengebundene Fassadenbegrünung mit automatischer Bewässerung, die den Anforderungen an Bauwerksprüfung und Wartung gerecht wird.

Einspurige Alternative: geringere Baukosten, aber verkehrliche Nachteile

Bei der einspurigen Variante würde der stadtauswärts führende Verkehr nur über eine Spur geführt. Durch die Verschmälerung des Straßenraums im Bereich der Haltestelle Burgstraße könnten sieben von zehn bestehenden Bäumen an Ort und Stelle erhalten bleiben. Drei Bäume im südlichen Abschnitt müssten dennoch entfernt werden, da sie im Bereich einer geplanten Ersatzbushaltestelle liegen und deren Wurzelstruktur eine Integration in die Planung nicht erlaubt. Ein Umbau des bestehenden Lärmschutzes wäre nicht erforderlich. Die Einsparungen im Bau werden auf rund 330.000 Euro geschätzt. Dem stehen Planungskosten von etwa 30.000 Euro gegenüber. Weiterhin sieht die Verwaltung ein erhebliches Risiko, durch ein Planänderungsverfahren in eine Bauverzögerung zu kommen, die ein Vielfaches der potenziellen Einsparungen kosten würde.

Verkehrssimulationen zeigen spürbare Einschränkungen der Verkehrsleistung bei der einspurigen Variante:

• Rückstaulängen in der morgendlichen Hauptverkehrszeit könnten stadteinwärts auf bis zu 418 Meter ansteigen (bisher: 305 Meter).

• Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit sinkt stadtauswärts um etwa 6 bis 9 Stundenkilometer (km/h), stadteinwärts um rund 5 km/h. Bei rund zwölf Prozent der simulierten Fahrten im Straßenbahnverkehr wurden Verzögerungen von durchschnittlich 10 Sekunden festgestellt, in Einzelfällen bis zu 24 Sekunden.

• Für den Fuß- und Radverkehr ergeben sich geringfügig verlängerte Wartezeiten an den Querungsstellen.

Verwaltung favorisiert zweispurige Lösung

Die Stadtverwaltung spricht sich für die zweispurige Variante im Bereich der Haltestelle Burgstraße aus. Sie bietet im Vergleich zur einspurigen Lösung bessere verkehrliche Bedingungen für alle Verkehrsarten. Eine Reduzierung auf eine Fahrspur würde die Reisezeiten für den Kfz- und Straßenbahnverkehr verlängern und insbesondere in der morgendlichen Hauptverkehrszeit zu deutlich längeren Rückstaus stadteinwärts führen. Auch die Pünktlichkeit der Straßenbahn würde beeinträchtigt werden, die Qualität für die querenden Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrenden leiden. Die Umsetzung der planfestgestellten Lösung vermeidet darüber hinaus Verzögerungen im Bauablauf, die mit einem Planänderungsverfahren verbunden wären. Die zeitliche Kontrolle der Maßnahme wird mit einem ergänzenden Genehmigungsverfahren aus der Hand gegeben.

Hintergrund: Verkehrsmodernisierung mit ökologischer Bilanz

Die Umgestaltung der Dossenheimer Landstraße ist Teil eines umfassenden städtischen Infrastrukturprojekts zur Verbesserung der Verkehrsführung, Barrierefreiheit und Aufenthaltsqualität. Seit dem Jahr 2017 wurden Machbarkeitsstudien erstellt, Varianten geprüft und Bürgerbeteiligungen durchgeführt. Die Ausführungsplanung wurde 2022 vom Gemeinderat beschlossen, der Planfeststellungsbeschluss folgte im März 2023. Das Projekt wird mit Mitteln des Bundes- und Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes gefördert.

Unabhängig von der gewählten Variante ist die ökologische Ausgleichsbilanz positiv. Neben Ersatzpflanzungen im direkten Umfeld sind auch weitergehende Maßnahmen geplant, darunter die Ergänzung eines Streuobstbestands auf einer Fläche von rund 470 Quadratmetern. Die Maßnahmen führen zu einem ökologischen Saldo von +3.586 Ökopunkten gegenüber dem Ausgangszustand. Damit wird nicht nur der Eingriff kompensiert, sondern ein zusätzlicher Beitrag zur städtischen Grünentwicklung geleistet.

Weitere Informationen zur Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße sind online zu finden unter www.dossenheimer-landstrasse.de.

Quelle: Stadt Heidelberg