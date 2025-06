Heidelberg – Bahnwanderung am Neckar – Tour 5: Der Bergstraßen-Neckar von Heidelberg nach Dossenheim

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, den 5. Juli 2025, lädt der Naturpark Neckartal-Odenwald von 13 bis 16 Uhr zur Bahnwanderung Nummer 5 „Der Bergstraßen-Neckar – von Heidelberg nach Dossenheim“ ein. Die rund 2 bis 3 Kilometer lange Tour beginnt am Haupteingang des Heidelberger Hauptbahnhofs und führt in etwa drei Stunden entlang spannender Spuren des ehemaligen Neckarverlaufs.

Vor der letzten Eiszeit floss der Neckar zuerst in Richtung Norden an der Bergstraße entlang und mündete im Raum Groß-Gerau in den Rhein. Alte Flussrinnen und Anmoore sind heute noch im Gelände zu sehen. Auf dieser Tour werden auf einer Fahrt mit der Straßenbahn Hinweise auf diese alten Flussläufe erkundet. Die Tour bringt überraschende Einblicke in die Welt des ehemaligen Neckars, der sogar in Handschuhsheim Station machte.

Die Teilnahme kostet 5 Euro. Die Veranstaltung ist rollstuhlgerecht und somit barrierefrei zugänglich.

Anmeldung per E-Mail an: buero@np-no.de

Quelle: Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.