Heidelberg – Bahnstadt: Arbeiten auf Eppelheimer Straße – Verkehr fließt jetzt über zwei provisorische Umgehungsstraßen – Geschäfte sind erreichbar

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – An der Baustelle in der Eppelheimer Straße, wo die Stadtwerke Heidelberg derzeit acht Fernwärme-Kompensatoren erneuern, fließt der Verkehr jetzt über die beiden provisorischen Umgehungsstraßen. Diese wurden gebaut, damit die Eppelheimer Straße während der Bauarbeiten in beide Richtungen befahren werden kann. Die Gewerbebetriebe in der Eppelheimer Straße sind durchgängig erreichbar. Auch die Stichstraße zum Tankturm, die aufgrund vorbereitender Arbeiten gesperrt war, ist seit kurzem wieder geöffnet. Die acht Fernwärme-Kompensatoren sind Teil der Heidelberger Hauptfernwärmetrasse, die unter der Eppelheimer Straße verläuft. Die Arbeiten haben im Juni 2025 begonnen. Die Fertigstellung ist für Anfang September 2025 geplant.

Die Stadt Heidelberg gestaltet die Eppelheimer Straße zwischen Czernybrücke und Bauhaus in Teilen um. Damit wird der Straßenabschnitt sicherer und komfortabler für alle Verkehrsteilnehmenden. Rad- und Gehwege werden erneuert und verbreitet. Zugleich wird die Straße barrierefrei und neues Grün wird gepflanzt. Die Stadtwerke erneuern das Leitungsnetz und modernisieren die Beleuchtung. Der Bereich in Höhe des Luxor-Kinos ist fertiggestellt. Ab Januar 2026 setzt die Stadt Heidelberg die Umgestaltung zwischen Kölle Zoo und Bauhaus fort. Dabei wird auch der Höhenunterschied am Bauhaus begradigt. Die Arbeiten werden rund 18 Monate dauern. Auch während dieser Bauzeit wird der Verkehr in beide Richtungen über die provisorischen Umgehungsstraßen fließen.

Weitere Informationen und eine Umleitungsgrafik gibt es online unter www.heidelberg.de/eppelheimerstrasse.

Quelle: Stadt Heidelberg