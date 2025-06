Heidelberg – Art y Circ – fulminante Jonglage und Artistik am Chinesischen Mast und Luftring am 11., 12. und 13. Juli 2025, 20 Uhr in der HebelHalle und Open Air

Heidelberg / Metropolregion Rhein-neckar – Das UnterwegsTheater Heidelberg führt sein Erfolgsprogramm Art y Circ fort und präsentiert an zwei Wochenenden zwei ausgesuchte Programme mit internationalem zeitgenössischen Zirkus: Am 11., 12., und 13. Juli gibt es Open Air und in der HebelHalle fulminante Jonglage mit Stefan Sing und atemberaubende Artistik mit Sebastian & Flurina.

Stefan Sing führt Jonglage, Tanz, Theater und Philosophie zu einer einmaligen Kunst zusammen, in der sich Poesie und Perfektion ganz natürlich verbinden. Das Heidelberger Publikum hat er bereits 2021 und 2022 in der HebelHalle sowie bei ARTORT 019 auf dem Airfield begeistert. Nun kommt er mit seinem neuesten Solo.

„Voyager 3“ ist ein virtuoses, meditatives, ekstatisches, metaphorisches, unkonventionelles Jongliersolo, dass zum Staunen und Schmunzeln bringt: Bälle wachsen ihm über den Kopf und manchmal bleiben sie dort. Komplexe Ballpyramiden werden erbaut, um sie grandios zu zerstören. Das Chaos wird gesucht, um in ihm den Kosmos zu entdecken, und der Zu-Fall wird als immerwährender Begleiter unserer Existenz gepriesen.

Sebastian & Flurina sind ein ebenso brandneues wie außergewöhnliches Duo am Chinesischen Mast aus Berlin. Ihr aktuelles Programm „FarFall“ zeigt eindrücklich, was ein Mast – zwei Menschen – ein Herz bedeutet: Fernab von alten Bildern und Bewegungsmustern haben sich die beiden ihre eigene Welt gebaut, voller Zusammenarbeit, Spiel und Leidenschaft. Akzente und fließende Bewegungen, Dynamik und Kraft bringen sie in Einklang und verlieren dabei nie ihren eigenen, einzigartigen Rhythmus.

Mit ihrem Luftring Act kombiniert Flurina Bartelmus eine verwinkelte Ästhetik mit besonnenen Bewegungen zu einem zauberhaften Ereignis von meditativer Kraft.

Schon bei ARTORT019 auf dem Airfield hielt Sebastian Stamm, damals noch als Solist, die Heidelberger in Atem. Flurina Bartelmus absolvierte die Staatliche Artistenschule Berlin im Sommer 2024 ebenfalls als Solistin und macht zunächst mit ihrem Kollektiv NCAR Circus auf sich aufmerksam. Nun laden beide als Duo ein in die Welt von Sebastian und Flurina: Lassen Sie sich von den beiden in ihren Bann ziehen – aber vergessen Sie nicht, zwischendurch zu atmen.

Art y Circ

Voyager 3 von und mit Stephan Sing

FarFall von und mit Sebastian & Flurina

Luftring Act von und mit Flurina Bartelmus

Freitag, den 11. Juli 2025, 20 Uhr, HebelHalle und Innenhof UnterwegsTheater

Samstag, den 12. Juli 2025, 20 Uhr, HebelHalle und Innenhof UnterwegsTheater

Sonntag, den 13. Juli 2025, 20 Uhr, HebelHalle und Innenhof UnterwegsTheater

Art y Circ

Mit

Stefan Sing Jonglage

Sebastian Stamm Chinesischer Mast

Flurina Bartelmus Chinesischer Mast, Luftring

Weitere Informationen unter www.unterwegstheater.de

Fotos: Stefan Sing, (c)Igor Ripak / Duo-Sebastian-und-Flurina, (c) Alexandra Klein

Quelle: Unterwegstheater Heidelberg