Hagenbach / Germersheim – Chorwerk startet Queen-Tribute-Projekt Vol.2 – Stimmen für eine gemeinsame Vision

Kreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Erlebe das Konzert Deines Lebens: Unter diesem Motto erarbeitet der Projektchor „One Vision Vol. 2“ – wie im 2023er Projekt – gemeinsam ein Repertoire aus 16 Hits der Rockgruppe Queen. Von Chorwerk Hagenbach initiiert, startet das Chorprojekt am 21. August 2025 um 17.45 Uhr in der Gemeinschaftshalle Berg. Geprobt wird zwei Mal pro Monat jeweils donnerstags. Die musikalische Leitung hat Julia Funk-Balzer. Teilnehmen am Chorprojekt können alle, die die Musik von Queen lieben und gerne singen. Vorsingen muss niemand, Notenkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich; die Bereitschaft zu üben, regelmäßiger Probenbesuch und die Teilnahme an einem Probenwochenende dagegen schon. Das Ergebnis der musikalischen Verneigung vor der Rocklegende präsentiert der Queen-Projektchor im Juni 2026 der Öffentlichkeit.

„Die Neuauflage des Queen-Projektes One Vision war für uns zwingend“, so Chorwerk-Vorstand Uli Steinmann. „Im Jahr 2023 waren die beiden Tribute-Konzerte bereits Wochen vorher ausverkauft, und wir wurden immer wieder nach einer Zweitauflage gefragt – was uns sehr freut. Denn wir blicken gerne über den eigenen Tellerrand hinaus und engagieren uns deshalb für eine gemeinsame musikalische Vision.“

Mitmachen können auch Queenfans, die 2023 nicht dabei waren. Vol. 1 des Queen-Tributes „One Vision“ brachte vor zwei Jahren rund 65 Singende aus der gesamten Südpfalz auf die Bühne und begeisterte 650 Konzertgäste. Die restlos ausverkauften Veranstaltungen will Chorwerk 2026 mit der Neuauflage „One Vision Vol. 2“ toppen.

Anmeldung bis 18. August auf www.chorwerk-hagenbach.de oder unter chorwerk-hagenbach@web.de.

INFO Queen-Tribut-Projekt „One Vision“ – Vol. 2

Projektstart Donnerstag, den 21. August 2025, 17.45 Uhr

Proben zwei Mal im Monat donnerstags von 18.15 bis 19.45 Uhr

Ort Gemeindehalle Berg, Waldstraße 6 (ab November im Hagenbacher Kulturzentrum)

Leitung Julia Funk-Balzer

Kosten 45,00 Euro einmalig

Unterstützung Noten eingesungene Übungsstimmen (online abrufbar)

Infos auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube und unter www.chorwerk-hagenbach.de

Bildunterschriften

Volle Stimmgewalt: Das 2023er Queen-Tribute-Projekt (hier der Auftritt in Kandel) kam gut an, sowohl beim Publikum als auch bei den Projektteilnehmenden.

Fotos: Manfred Ehrhardt/Chorwerk

Quelle: MARA Redaktionsbüro Kandel