Frankenthal – Start ins neue Semester der vhs – facettenreiches Herbstprogramm

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Das vielfältige Herbstprogramm der Volkshochschule Frankenthal ist ab 30.06. da! Die Volkshochschule freut sich, das neue Semesterprogramm für das kommende Semester vorzustellen. Mit einem breiten Angebot an Kursen, Workshops und Veranstaltungen bietet die vhs erneut eine hervorragende Gelegenheit, sich weiterzubilden, neue Fähigkeiten zu erlernen und interessante Menschen kennenzulernen.

Das Programm ist erneut sehr facettenreich und richtet sich an alle Altersgruppen und Interessenslagen. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, ob beruflich oder privat – bei uns findet jede und jeder das passende Angebot. Im kommenden Herbstsemester sind zahlreiche Veranstaltungen zu nachhaltigen Themen, digitalen Kompetenzen sowie kreative und kulturelle Kurse geplant, um den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht zu werden.

„Wir möchten allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich individuell weiterzuentwickeln und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“, sagt die Leiterin der Volkshochschule, Ulrike Rudek. „Unser Ziel ist es, Bildung für alle zugänglich und inspirierend zu gestalten. Deshalb haben wir unser Programm noch vielfältiger und flexibler gestaltet.“

Das Kursangebot umfasst unter anderem Sprachkurse in Englisch, Spanisch, Französisch und weiteren Sprachen, kreative Kurse wie Malen oder Fotografie, Gesundheitsangebote wie Yoga, Meditation und Kochen, sowie digitale Workshops zu Themen wie KI oder Canva.

Zudem gibt es neu im Programm spezielle Angebote für junge Mütter wie zum Beispiel ein Rückbildungskurs oder einen Stillvorbereitungskurs.

Das Semester beginnt am 01. September, und die Anmeldung ist ab 30. Juni möglich. Interessierte können sich online auf der vhs-Webseite unter www.vhs-ft.de anmelden oder direkt in der Geschäftsstelle vorbeikommen. Für Fragen und Beratung steht das Team gerne telefonisch unter 06233 349203 oder per E-Mail unter www.info-ft.de zur Verfügung. Das gedruckte Programmheft ist in der vhs-Geschäftsstelle und an verschiedenen Auslageorten in der Innenstadt erhältlich.

Im Laufe des Semesters werden weitere Angebote auf der Website veröffentlicht. Vorbeischauen lohnt sich.

Es sind alle Interessierten herzlich eingeladen, Teil des lebendigen vhs-Lern- und Begegnungsortes zu werden. Nutzen Sie die Chance, Neues zu entdecken, Fähigkeiten zu erweitern und sich persönlich weiterzuentwickeln. Gemeinsam starten wir in ein spannendes Semester voller Inspiration und Gemeinschaft!

Kontakt: vhs-Geschäftsstelle, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, Fax 06233 349205, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de.

Quelle: vhs Frankenthal