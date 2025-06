Eppelheim – Eppelheimer Liste auf solidem Erfolgskurs

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Mitglieder der Eppelheimer Liste trafen sich Anfang Juni im ASV-Clubhaus zur jährlichen ordentlichen Mitgliederversammlung mit turnusmäßigen Neuwahlen. Bernd Binsch ließ nicht nur das abgelaufene Berichtsjahr Revue passieren, er blickt auch auf nunmehr 10 Jahre als Vorsitzender der EL zurück. Die freie Wählervereinigung Eppelheims hat bei den Gemeinderatswahlen ihren Stimmenanteil und die Zahl der Mitglieder mehr als verdoppelt. Seit einem Jahr ist die EL nun mit vier Stadträten im Eppelheimer Gemeinderat vertreten. Der Vorsitzende sieht darin auch den Mannschaftsgeist aller Mitglieder gewürdigt, der sich in den zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen und in der Fraktion widerspiegelt. In den zurückliegenden zwölf Monaten nahmen die zu beanstandenden Planungen für die Radschnellverbindung, für die PHV, die Kandidatensuche für das Amt des Bürgermeisters und dessen Wahlkampf jeweils großen Raum ein. Erstmals seit Bestehen stellte die EL mit Dennis Wiedemann einen eigenen Kandidaten zur Bürgermeisterwahl auf. Die solidarische Unterstützung vieler helfenden Hände bei den gemeinsamen Veranstaltungen und die Einsatzbereitschaft beim Plakatieren waren überwältigend. Die Wahlbeteiligung mit gerade mal 48 Prozent eher weniger. Unser Kandidat für Eppelheim verpasste mit rd. 21 Prozent Stimmenanteil nur knapp die notwendig gewordene Stichwahl. Schade, dennoch erklimmt die EL damit einen weiteren soliden Meilenstein in ihrer Chronik.

Schatzmeisterin Christa Zieher stellte den Kassenbericht vor, den die beiden Kassenprüfer Anton Haubrich und Peter Rosenbaum zuvor ohne Beanstandung geprüft hatten. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Die daran anschließenden Neuwahlen, geleitet durch Ehrenmitglied Guido Bamberger, ergaben einstimmig die Wiederwahl von Bernd Binsch zum Vorsitzenden, Jürgen Sauer zum stellvertretenden Vorsitzenden, Christa Zieher zur Schatzmeisterin, Rainer Amberger zum Schriftführer, Andreas Grosch zum Pressewart, Lutz Fießer und Thomas Graupner zu Beisitzern sowie Anton Haubrich und Peter Rosenbaum zu Kassenprüfern. Neu und gleichwohl einstimmig wurden Dennis Wiedemann und Holger Reutner zu Beisitzern gewählt. Bernd Binsch bedankte sich ausdrücklich bei Katharina Amberger und Hartmut Hartmann für ihre seitherige Unterstützung, die zuvor auf eine erneute Kandidatur als Beisitzer auf eigenen Wunsch verzichteten. Angesichts steigender Preise stimmten die Mitglieder für eine moderate Erhöhung des Mitgliedsbeitrags.

Fraktionssprecher Bernd Binsch legte den Mitgliedern bedeutsame und richtungsweisende Themen aus der Politik im Eppelheimer Gemeinderat dar. Die Gemeinderäte der Fraktion wünschen sich eine an Eppelheims Bedürfnisse ausgerichtete Zusammenarbeit mit dem neu gewählten Bürgermeister Matthias Kutsch. Der Versammlungsabend fand in vielen Gesprächen über künftige Aktivitäten und Schwerpunkten einen geselligen Ausklang.

Quelle: Eppelheimer Liste e.V.