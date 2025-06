Deidesheim – Tag der offenen Tür im 3F-Museum Deidesheim

Deidesheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, dem 6. Juli veranstaltet das 3F Deutsches Museum für Foto-, Film- und Fernsehtechnik in Deidesheim von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr seinen jährlichen Tag der offenen Tür. Bei freiem Eintritt in die Ausstellung mit ihren über 5000 Exponaten finden um 11.00 Uhr und 14.00 Uhr Gratisführungen statt (Dauer jeweils eine Stunde). Außerdem erwarten die Besucher Demonstrationen professioneller Videotechnik aus den 1980er Jahren und Filmvorführungen. Es besteht die Möglichkeit, sich mit einer klassischen Atelierkamera aus Holz porträtieren zu lassen und die Bilder gleich mitzunehmen. Eine Verkaufsbörse mit Doubletten aus dem Museumsdepot bietet Sammlern und Liebhabern, aber auch all denen, die sich für einen Einstieg in das analoge Fotografieren und Filmen interessieren, ein breites und interessantes Angebot an historischen Kameras, Objektiven, Projektoren und Zubehör. Schließlich können mitgebrachte Geräte begutachtet und bewertet sowie die Verschlussgeschwindigkeiten analoger Fotoapparate (ohne Film) getestet werden. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Veranstalter:

3F Deutsches Museum für Foto-, Film- und Fernsehtechnik e. V.

Weinstraße 33

67146 Deidesheim

Telefon: 0 63 26/65 68 (AB)

E-Mail: mail@3f-museum.de

Internet: 3f-museum.de

Das Museum ist donnerstags von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, samstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.