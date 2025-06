Böchingen – Unfall mit leichtverletztem Kind

Böchingen/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Schürfwunden am Arm und ein Hämatom im Gesicht erlitt am Sonntagnachmittag (29.06.2025) gegen 16:30 Uhr ein 7-jähriger Junge infolge eines Zusammenstoßes mit einem PKW in Böchingen. Eine 29-jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrzeug die Hauptstraße in Richtung Frankweiler und befand sich damit auf der Vorfahrtsstraße. Mehrere Zeugen gaben an, dass der Junge plötzlich mit seinem Fahrrad von der Friedhofstraße in die Hauptstraße einfuhr, ohne auf den Verkehr zu achten. Im Rahmen des Zusammenstoßes prallte dieser mit dem Kopf auf die Motorhaube des Fahrzeugs. Der getragene Fahrradhelm dürfte schlimmere Verletzungen möglicherweise verhindert haben. Zur weiteren Abklärung wurde der 7-Jährige durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Quelle: Polizeiinspektion Landau