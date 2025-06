Bad Dürkheim – CDU/CSU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz in Bad Dürkheim und auf dem Hambacher Schloss / Stromsteuer und Wirtschaftsinitiativen

Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Gordon Schnieder:

Die Vorsitzenden der CDU- und CSU-Fraktionen in Europa, Bund und

Ländern sprechen sich im Zuge der Fraktionsvorsitzendenkonferenz

auf dem Hambacher Schloss und Bad Dürkheim für eine zügige Absenkung

der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß aus – für alle

Unternehmen ebenso wie für Verbraucherinnen und Verbraucher.

Dabei geht es um eine spürbare Entlastung für Unternehmen ebenso wie

für private Haushalte.

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz und Gastgeber

der Fraktionsvorsitzendenkonferenz, Gordon Schnieder, erklärt: „Als

Union haben wir eine Wende für die Menschen in Deutschland versprochen.

Wir wollen eine starke Wirtschaft, gute Arbeitsplätze und die Rückkehr auf

einen Wachstumspfad für mehr Wohlstand. Dafür brauchen wir bessere Voraussetzungen

für die Industrie, eine Entlastung des Handwerks und des

Mittelstands und am Ende muss die Veränderung auch bei den Bürgerinnen

und Bürgern im Geldbeutel ankommen. Die hohen Energiepreise sind für alle

eine hohe Belastung und eine breite Senkung der Stromsteuer muss deshalb

auch für alle kommen. Das schafft neuen Optimismus und die neue Bundesregierung

kann damit einmal mehr zeigen, dass sie liefert. Die Senkung für

das produzierende Gewerbe ist ein erster richtiger Schritt. Die Senkung für

alle muss so schnell wie möglich folgen.“

Erstmals treffen sich die CDU-Spitzen aller Parlamente in Bad Dürkheim und

auf dem Hambacher Schloss. Die Fraktionsvorsitzendenkonferenz dient der

Koordination und Abstimmung zwischen den Fraktionen auf Landes- und

Bundesebene. „Einmal im Jahr treffen wir uns in diesem Format“, erklärt Gor-

don Schnieder. Neben dem Bericht aus den Ländern beraten wir an den drei

Tagen bundesländerübergreifende Initiativen und Anträge unterschiedlicher

Politikfelder.“ Im Fokus in Bad Dürkheim stand zudem die Wirtschaftspolitik.



Dazu erklärt Schnieder weiter:

„Als Unionfraktionen wollen wir unsere Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs

bringen. Die Wirtschaft muss raus aus der Stagnationsfalle und wieder

Wachstumspotentiale entfalten können. Dafür haben wir mit den Hambacher

Positionen zu Wirtschaft und KI – Wohlstand und Fortschritt den klaren Kurs

für Innovationen und Wachstum eingeschlagen. Technologieoffenheit, For-

schungs- und Innovationsanreize, Deregulierung und steuerliche Attraktivität

sind das, was unser Standort Deutschland jetzt mehr denn je braucht.

Außerdem setzen wir auf die Unterstützung Künstlicher Intelligenz. Sie ist ein

entscheidender Baustein für die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft und da-

mit auch des Standortes Deutschland – weltweit und in allen Branchen wer-

den KI-Systeme bereits entwickelt und eingesetzt. Wir öffnen die Tür für die

notwendige Innovationskraft, damit wir den Anschluss nicht verpassen.“

Bild 1

Gordon Schnieder im Gespräch mit dem Vorsitzenden der Fraktionsvorsitzendenkonferenz Manuel Hagel.

Bild 2

Gordon Schnieder auf dem Hambacher Schloss.

Quelle: CDU-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz