Speyer – SWR-Festival – Randalierer in Gewahrsam genommen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Sonntag, den 29.06.2025 gegen 16:15 Uhr, kam es am Rande des SWR-Festivals bei einem Café in der Maximilianstraße zu einer Bedrohungshandlung. Ein 22-Jähriger warf mutwillig ein Bäckereiwerbeschild zu Boden. Dies wurde durch einen Mitarbeiter der Bäckerei wahrgenommen, der den Täter zur Rede stellte. Daraus resultierte, dass der Täter den genannten Mitarbeiter mein einer Geste mit dem Tode bedrohte. Aus Angst vor einem Übergriff nahm der Angestellte ein vor Ort befindliches Messer in die Hand, was den Täter zur Flucht veranlasste. Der 22-Jährige wurde unweit der Bäckerei von alarmierten Polizeibeamten festgesetzt und in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

