Speyer – Judo-Bundesliga Frauen: Punkteteilung im Spitzenkampf

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Frauen des JSV Speyer haben in einem spannenden Spitzenkampf ein 7:7-Unentschieden mit Hertha Walheim ausgekämpft. Damit ziehen die Speyererinnen als Tabellenerste in die Playoffs der Judo-Bundesliga der Frauen ein. Auch Walheim hat die Qualifikation geschafft.

Die Gäste aus Aachen, die im vergangenen Jahr als Aufsteiger überraschend in die Finalrunde gekommen waren und dort gegen Speyer deutlich verloren hatten, haben sich dieses Jahr deutlich verstärkt und ihren Aufwärtstrend fortgesetzt – das zeigte sich auch am Samstag in diesem spannednen Kampf auf Augenhöhe. Vier starke niederländische Kämpferinnen sowie die deutschen Top-Kämpferinnen

Giovanna Scoccimarro und Julie Hölterhoff holten die Punkte für die Gäste. Zwischenzeitlich hatte Speyer mit 4:1 geführt, später auch mit 7:5, doch die Gäste glichen beide Male noch aus.

„Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt, wir hatten einige verletzungsbedingten Ausfälle, und wir sind jetzt als Tabellenerster in den Playoffs“, zeigte sich JSV-Teamchefin Nadine Lautenschläger zufrieden – ebenso mit der ordentlichen Kulisse und der guten Stimmung in der Halle, trotz des sommerlichen Wetters.

Herausragend auf Speyerer Seite waren Amber Gersjes, Seija Ballhaus und Verena Thumm, die jeweils zweimal gewannen. Hinzu kam ein Punkt vom Lea Schmid im Auftakt. Pech hatte Speyers Ukrainerin Yelizaveta Lytvynenko, die bei ihrem Comeback, hochgestellt in die Gewichtsklasse über 78 Kilogramm den Kampf gegen die Niederländerin Lieke Derks abgeben musste. Auch Bettina Bauer und Darja Dorowskich zeigten starke Leistungen gegen favorisierte Gegnerinnen, wurden allerdings nicht mit Siegen belohnt.

Für beide Teams richtet sich nun der Blick auf die Play-Offs, die am 6. September stattfinden wird. Dabei werden die Teilnehmer für das große Finale am 25. Oktober in Wuppertal ermittelt. Der JSV ist als Titelverteidiger weiterhin gut im Rennen, die erste Pflichtaufgabe der Saison erledigt. Nun gilt es, den nächsten Schritt zu machen. Der Austragungsort der Playoffs wird zeitnah ermittelt – auch der JSV hat sich beworben und hofft auf den Zuschlag.

Quelle JSV Speyer

