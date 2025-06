Sinsheim – TSG Hoffenheim verpflichtet Nader Jindaoui für die U23

Sinsheim / Hoffenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fußball-Bundesligist aus dem Kraichgau verstärkt mit dem 28 Jahre alten Zugang seine U23-Mannschaft, die als Aufsteiger erstmals in der Dritten Liga antreten wird. Zugleich steht der Wechsel Jindaouis für die TSG-Philosophie, innovative Wege zu beschreiten und den Fußball neu zu denken.

Die TSG Hoffenheim erweitert ihren U23-Kader in der Dritten Liga um einen Spieler, der auf dem Trainingsplatz ebenso zu Hause ist wie in den Sozialen Medien: Nader Jindaoui wird Teil der TSG-Familie. Der Außenbahnspieler wechselt zum 1. Juli 2025 aus der nordamerikanischen MLS Next Pro Liga nach Hoffenheim. Neben der sportlichen Eignung steht Jindaoui, der zugleich als Influencer wirkt, für einen neuen, spannenden Ansatz: den Fußball mit zeitgemäßen, zielgruppenorientierten Kommunikationskonzepten in einer jüngeren Zielgruppe zu verankern und diese zu begeistern.

Sportliche Ambitionen stehen im Fokus

Jindaoui bringt dabei sportlich umfangreiche Erfahrung mit. Bisher absolvierte der gebürtige Berliner 159 Regionalliga-Spiele sowie für Hertha BSC jeweils einen Einsatz in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal. Für LA Galaxy II kam er in der zurückliegenden Saison in elf Partien zum Einsatz.

„Nader hat seine fußballerischen Fähigkeiten und Qualitäten in den vergangenen Jahren nachgewiesen. Nun will er sich hier in Hoffenheim einer neuen Herausforderung stellen und sich in der Dritten Liga beweisen. Er hat in den gemeinsamen Gesprächen einen ehrgeizigen Eindruck gemacht und wir trauen ihm deswegen auch zu, in unserer U23 eine gute Rolle einzunehmen“, erklärt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG Hoffenheim. „Darüber hinaus bringt Nader durch seine Online-Präsenz eine enorme Reichweite mit. Das ist Teil der heutigen Fußballwelt und auch für unseren Klub ein spannender Aspekt. Dennoch wird Nader bei uns natürlich nicht an Follower-Zahlen, sondern an seinen sportlichen Leistungen gemessen.“

Stefan Kleineheismann, Cheftrainer der Hoffenheimer U23, zeigt sich überzeugt von den Qualitäten des Neuzugangs: „Nader ist ein reflektierter und motivierter Spieler mit klaren Zielen. Er ist technisch stark, dynamisch im Eins-gegen-Eins und hat eine außergewöhnliche mentale Bereitschaft zur Weiterentwicklung. Er bereichert unsere Mannschaft.”

TSG-Philosophie der Innovation

Dier Wechsel von Jindaoui in den Kraichgau unterstreicht zudem die Philosophie der TSG Hoffenheim, innovative Wege zu gehen und über etablierte Strukturen hinauszudenken. Die Verpflichtung des 28-Jährigen steht für die Überzeugung, dass sportliche Entwicklung, digitale Relevanz und authentische Fan-Nähe den Fußball von morgen prägen werden. „Wir verstehen uns als moderner Klub, der den Wandel im Sport aktiv mitgestaltet und an das Potenzial neuer Rollen im Fußball glaubt. Die Integration eines talentierten, ambitionierten Spielers mit starkem digitalen Footprint zahlt darauf ein. Nader repräsentiert eine Generation, die digital denkt und gleichzeitig analog kämpft. Einsatz und unerschütterlicher Wille sind wie Sichtbarkeit Wettbewerbsvorteile – auf dem Platz und daneben“, sagt Markus Schütz, Geschäftsführer der TSG Hoffenheim, und ergänzt: „Wir bei der TSG ermöglichen auch Spielern mit außergewöhnlichen Karrierewegen Perspektiven. Genau das zeigt der Lebenslauf von Nader.“

Klare Zielsetzung des Neuzugangs

Jindaoui selbst äußert sich entschlossen über seinem Wechsel: „Ich freue mich riesig auf diese unglaubliche Chance bei der TSG Hoffenheim. Viele sehen in mir wahrscheinlich den Content Creator. In erster Linie bin ich jedoch Fußballer mit Leib und Seele. Die TSG ermöglicht mir zu beweisen, dass man auch einen unkonventionellen Weg im Profifußball gehen kann. Es geht mir nicht um Likes, sondern darum, mit sportlicher Leistung zu überzeugen.”

Quelle TSG Hoffenheim