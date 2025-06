Schifferstadt – Widerstand mit Tasereinsatz

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Samstag, den 28.06.2025, gegen 23:00 Uhr, wurde ein möglicher Einbruch in der Bäckergasse gemeldet. Die eingesetzten Beamten konnten in der betreffenden Wohnung den 37-jährigen Beschuldigten antreffen. Hierbei handelte es sich um einen ehemaligen Mieter. Dieser schien verwirrt und behauptete nach wie vor dort wohnhaft zu sein. Da er auf gutes Zureden nicht reagierte und mehrere Aufforderungen das Anwesen zu verlassen ignorierte, sollte er hinausgeleitet werden. Hiergegen wehrte er sich mit Leibeskraft und ging aktiv gegen die Beamten. Letztlich musste nach Androhung der Taser eingesetzt werden. Hierdurch konnte der Beschuldigte fixiert und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht werden. Abgesehen von den Treffern der Elektroden blieb er unverletzt. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt. Den 37-Jährigen erwarten Strafanzeigen wegen Widerstandes und tätlichen Angriffes gegen bzw. auf Vollstreckungsbeamte sowie Hausfriedensbruches.

