Weinheim – WHAT und WHATonline: Messe maximal

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Weinheimer Ausbildungs- und Studientag in der Stadthalle und virtuell dieses Jahr am 4. Juli

Auch in diesem Jahr findet der Weinheimer Ausbildungs- und Studientag WHAT statt, wieder in hybrider Form. Die Messe am Freitag, 4. Juli, in der Stadthalle wird ergänzt durch eine virtuelle Messe. Somit haben die Besucherinnen und Besucher die Wahl, wann und wo sie sich über das vielfältige Angebot informieren möchten.

Veranstalter von What und Whatonline, der „Messe maximal”, ist wieder das Weinheimer Ausbildungsbündnis. Der Termin liegt erstmals auf einem Freitag, damit die Jugendlichen mit ihren Familien gemeinsam zur Berufswahl recherchieren können.

Foto mit OB am Stand der Stadt Weinheim

Quelle: Stadt Weinheim