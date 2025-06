Speyer – Bischöfe freuen sich über Weinzehnt aus Kirrweiler

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Delegation aus der Südpfalz bringt zum 15. Mal Weingeschenk nach Speyer

Am Freitagnachmittag des 27. Juni fand am Speyerer Dom die traditionelle Übergabe des „Weinzehnts” aus Kirrweiler statt. Zum 15. Mal hatten die Südpfälzer eine Weinfuhre von ihrer Heimat aus per Traktor und auf dem letzten Stück traditionsgemäß mit Pferdefuhrwerk zum Dom transportiert. Begleitet wurde die Kutsche von einer Abordnung der Ortsgemeinde mit dem Kirrweiler um Bürgermeister Rolf Metzger und Weinprinzessin Zoé I. Insgesamt 252 Flaschen Grauburgunder übergab die Kirrweiler Delegation als „Weinzehnt” an die Speyerer Bischöfe.

Die Abgabe des Weinzehnts fand in diesem Jahr im Südlichen Domgarten statt. Bischof Wiesemann begrüßte die Delegation herzlich „vor der Baustelle Dom”. Er bedankte sich für die treue Bewahrung der Tradition des Weinzehnts: „Es geht dabei auch um den Zusammenhalt und das Miteinander”, sagte Bischof Wiesemann. „Und deshalb freuen der Weihbischof und ich uns jedes Jahr, wenn die Abordnung aus Kirrweiler kommt und wir den Weinzehnt entgegennehmen dürfen.”

„Mein Keller ist leer, aber ich habe Hoffnung”, begrüßte Weihbischof Otto Georgens die Kirrweilerer Delegation. Der Weinort Kirrweiler habe ihm bereits in der Vergangenheit viel Freude gemacht, der als ehemalige Sommerresidenz der Speyerer Fürstbischöfe eine besondere Bedeutung habe. Traditionell schloss er seine kurze Ansprache mit einem Reim: „Wär’ der Wein verboten, weil dieses Gottes Sinn, stünd’ in den 10 Geboten, dies ganz bestimmt darin / Und weil da nicht geschrieben, dass man nicht trinken soll, hat Gott dies, meine Lieben, wahrhaftig nicht gewollt.”



Bürgermeister Rolf Metzger übergab den Bischöfen die Urkunde mit den Informationen zum diesjährigen Zehntwein. Er freue sich, dass die Weihnzehnt Übergabe mittlerweile schon zum 15. Mal stattfand, somit zu einer echten Tradition geworden ist, und dass der Kirrweiler Wein zu besonderen Anlässen bei den Bischöfen getrunken werde. „Der bischöfliche Stuhl hat noch einen Weinberg in Kirrweiler, deshalb können wir zurecht behaupten, dass wir einen Weinzehnt hier abliefern und tun dies gerne in alter Verbundenheit”, sagte Metzger. Er erklärte, dass der Weinzehnt in diesem Jahr etwas geringer ausfiele, da 2024 kein gutes Weinjahr gewesen sei. Zugleich versprach er: „Wenn der Wein leer ist, dann bringen wir Nachschub”.

Weinprinzessin Zoé I. nannte die alljährliche Übergabe des Weinzehnts „ein Zeichen der Verbundenheit”. Die besondere Bedeutung Kirrweilers für das Bistum Speyer komme damit zum Ausdruck und sie freue sich, Teil dieser Tradition zu sein.

In diesem Jahr stammt der „Zehnt-Wein”, aus dem Weingut Matt-Schwaab. Dessen Inhaberin Meike Schwaab beschrieb die Schwierigkeiten des vergangenen Weinjahres. Umso mehr freue sie sich umso mehr heute einen Grauburgunder „mit reifen Aromen von Birne und Brioche” übergeben zu können. Sie erläuterte, dass Grauburgunder die von den Bischöfen gewünschte Rebsorte sei. Dieser Wein habe aber durch seine Entdeckung und Kultivierung durch den Speyerer Ruländer eine besondere Bedeutung für die Stadt.

Die zweimal 126 Flaschen wurden als Geschenk der Gemeinde Kirrweiler an die Speyerer Bischöfe übergeben. Musikalisch umrahmt wurde die Weinzehntübergabe von den Original Sankt Martiner Weinschlauchdudlern und den „Maddiner Krabbe”.

Zur Geschichte des Weinzehnts

Der Weinort Kirrweiler an der Südlichen Weinstraße war zu Feudalzeiten Oberamt und Sommerresidenz der Fürstbischöfe des alten Bistums Speyer. Auf Anregung von Bürgermeister Metzger wurde 2011 – anlässlich des 950-jährigen Domweihjubiläums – an die alte Tradition des „Weinzehnts” neu angeknüpft, bei der dem bischöflichen Landesherrn der „Zehnte” des Weinertrages abgeliefert werden musste. Der Weinzehnt ist eine Naturalabgabe auf die Weinernte im bischöflichen Weinberg in der Kirrweilerer Gemarkung „In den Flegeläckern”. In früheren Jahrhunderten wurde der Weinzehnt im fürstbischöflichen Zehntkeller in Kirrweiler entrichtet, dort ausgebaut und anschließend nach Speyer gebracht. Heutzutage bringen die Kirrweilerer den trinkfertigen Wein direkt zu den Bischöfen nach Speyer.

Bildnachweise:

Weinzehnt (4): Kirrweilers Bürgermeister Rolf Metzger übergibt den Bischöfen die Urkunde zum diesjährigen Zehntwein. © Bistum Speyer / Klaus Landry

Weinzehnt (3): Stoßen gemeinsam auf den neuen Weinzehnt an: Winzerin Meike Schwaab, Kirrweilers Bürgermeister Rolf Metzger, Pfarrer i.R. Gerd Babelotzky, Pfarrer Peter Nirmaier, Weinprinzessin Zoé I., Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Weihbischof Otto Georgens © Bistum Speyer / Klaus Landry

Quelle: Bistum Speyer