Mannheim – Mutwillig und gewaltsam Straßenbahnhaltestelle “Franklin Mitte” zerstört

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 27.06.2025, gegen 20:35 Uhr, kam es an der Kreuzung Nordring/ Beindersheimer Straße in 67227 Frankenthal zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen zwischen einem Rettungswagen und einem Mercedes Sprinter. Der Rettungswagen mit dem 25-Jährigen Fahrer aus Ludwigshafen befuhr die Nordbrücke über den Nordring in Richtung Stadtklinik. Hierbei nutzte er das ... Mehr lesen »