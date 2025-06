Ludwigshafen – VIDEO – Schwerer Unfall – Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Necker – Am heutigen Samstag, 28.06.2025, kam es in Ludwigshafen zu einem schweren Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fahrradfahrer. Die Kollision ereignete sich an der Ecke Saarlandstraße und Stifterstraße.



Nach ersten Informationen wurde der Fahrradfahrer bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Rettungskräfte waren schnell vor Ort, um den Verletzten zu versorgen und in eine Klinik zu bringen. Im Einsatz waren Polizei, Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr sowie Seelsorger, um die Betroffenen zu betreuen und die Unfallstelle abzusichern.

Aufgrund des Unfalls wurde die Saarlandstraße in Fahrtrichtung Ludwigshafen Innenstadt komplett gesperrt, um die Unfallaufnahme und die Rettungsmaßnahmen zu ermöglichen. Die Sperrung dauerte an, bis die Einsatzkräfte die Situation unter Kontrolle hatten.

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände zu klären.

MRN-News wird die Situation weiterhin beobachten und nach aktuellen Entwicklungen berichten.

Wir wünschen dem schwerverletzten Fahrradfahrer eine schnelle Genesung und hoffen auf eine baldige Klärung des Unfalls.

