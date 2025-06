Hoffenheim – TSG verpflichtet japanischen Nationalspieler Koki Machida

Hoffenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim verstärkt seine Defensive und verpflichtet den japanischen Nationalspieler und Innenverteidiger Koki Machida. Der 27 Jahre alte Linksfuß kommt vom amtierenden belgischen Meister Royale Union Saint-Gilloise in den Kraichgau und unterschreibt in Hoffenheim einen langfristigen Vertrag.

„Mit Koki Machida haben wir einen Innenverteidiger gefunden, der genau die Qualitäten mitbringt, die wir auf dieser Position gesucht haben“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG, über den Neuzugang. „Er ist als japanischer Nationalspieler international erfahren und gehörte in der vergangenen Meistersaison von Royale Union Saint-Gilloise zum absoluten Stammpersonal. Koki ist ein kompromissloser Verteidiger, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Er ist zudem aufgrund seiner Größe sehr kopfballstark und verfügt über eine gute Übersicht sowie eine präzise Spieleröffnung. Wir sind überzeugt davon, dass Koki unserer Defensive mit seiner Präsenz und seinen Fähigkeiten die gewünschte Stabilität verleihen wird.“

„Ich freue mich sehr, dass es mit meinem Wechsel zur TSG Hoffenheim geklappt hat“, kommentiert Koki Machida seinen Transfer ins Kraichgau. „Die TSG ist ein extrem spannender und ambitionierter Verein, der in einer der Top-5-Ligen Europas spielt. Für mich ist der Schritt nach Hoffenheim und in die Bundesliga der nächste in meiner Karriere und ich kann es wirklich kaum erwarten, gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen loszulegen. Ich werde auf jeden Fall alles geben, um in Zukunft mit der Mannschaft erfolgreich zu sein.“

Koki Machida wechselte im Januar 2022 aus seiner Heimat von den Kashima Antlers zunächst per Leihe nach Belgien zu Royale Union Saint-Gilloise. Im Juli 2023 wurde er dann von den Belgiern fest verpflichtet. Machida absolvierte für Union Saint-Gilloise in dieser Zeit insgesamt 114 Spiele (4 Tore / 2 Assists) in der Jupiler Pro League, den Liga-Playoffs, dem belgischen Pokal, der Champions-League-Qualifikation, der Europa-League-Qualifikation, der Europa League sowie der Conference League. In der Saison 2024/2025 feierte er mit Saint-Gilloise sogar die belgische Meisterschaft.

Der 27 Jahre alte Innenverteidiger ist aktueller japanischer Nationalspieler und stand seit seinem Debüt im September 2023 in 17 Partien für sein Heimatland auf dem Rasen. Zuvor durchlief Machida bereits einige Jugendnationalmannschaften des japanischen Fußballverbands.

Quelle: TSG Hoffenheim