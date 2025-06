Frankenthal – Schwerer Unfall zwischen Rettungswagen und Transporter

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am 27.06.2025, gegen 20:35 Uhr, kam es an der Kreuzung Nordring/ Beindersheimer Straße in 67227 Frankenthal zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen zwischen einem Rettungswagen und einem Mercedes Sprinter. Der Rettungswagen mit dem 25-Jährigen Fahrer aus Ludwigshafen befuhr die Nordbrücke über den Nordring in Richtung Stadtklinik. Hierbei nutzte er das Martinshorn und das Blaulicht des Rettungswagens. Als er mit dem Rettungswagen die Kreuzung Nordring/ Beindersheimer Straße überqueren wollte zeigte seine Ampel rot. Der 25-Jährigen tastete sich in den Kreuzungsbereich. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er, den 31-Jährigen Mann aus Ludwigshafen, welcher einen Mercedes Sprinter fuhr.

Die Ampel des 31-Jährigen zeigte grün weshalb dieser von der Beindersheimer Straße aus die Kreuzung überqueren wollte. Aufgrund der Missachtung der Sondersignale seitens des 31-Jährigen, sowie des Fehverhaltens des 25-Jährigen, kam es schlussendlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 28-Jährige Beifahrerin der Rettungswagenbesatzung aus Kaiserlautern erlitt Schmerzen im Rückenbereich. Der 31-Jährige Fahrer erlitt Schmerzen im Brustbereich. Beide wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht um dort weitere Untersuchungen durchzuführen. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von mehreren 10.000EUR. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Kreuzung gesperrt und der Verkehr umgeleitete werden.