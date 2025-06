Frankenthal – Der SV Waldhof Mannheim spielt am 5. Juli beim Jubiläum vom VfR-Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem Klassenerhalt vom SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga fand der Trainingsauftakt von der Mannschaft am 23. Juni statt. Anfang Juli bestreiten die Waldhöfer zwei Testspiele. Am Freitag (4. Juli) kommt das SVW-Team um 18.30 Uhr zum SC 1910 Käfertal.

Einen Tag später findet am Samstag, 5. Juli um 17 Uhr, das zweite Testspiel dann beim VfR Frankenthal statt. Der VfR Frankenthal feiert sein 125-jähriges Jubiläum und hat im Mai mit den Waldhöfern auch einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. In den letzten zwei Spielzeiten belegte der SV Waldhof Mannheim jeweils nur den 16. Tabellenrang. Der Saisonauftakt in der 3. Liga beginnt am ersten August-Wochenende. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de oder über den VfR Frankenthal unter www.vfr-ft.de.

Text Michael Sonnick