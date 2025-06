Weinheim – Kultur kostenlos mit „KAH“ – Weinheimer Kultursommer im Schlosshof startet am Donnerstag, 3. Juli – Folk-Musik auf internationalem Niveau

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Weinheimer Kultursommer macht vieles neu dieses Jahr: Er zieht wieder in den Hinteren Schlosshof um, läuft kompakt als starke Marke innerhalb von drei Wochen, trägt die Handschrift des neuen Kulturbüro-Leiters Tobias Schindler, das Catering kommt von Spitzenkoch Tristan Brand aus der Schlossküche – und die traditionelle Veranstaltungsreihe begrüßt die Besucher mit einem eintrittsfreien Eröffnungskonzert am Donnerstag, 3. Juli, 19.30 Uhr. Aber schon immer beginnt der Kultursommer mit K – diesmal sogar mit KAH. So heißt die Band, die an diesem kostenlosen Eröffnungsabend im Mittelpunkt steht. Hinter diesen drei Buchstaben steht in erster Linie die international tourende Singer-Songwriterin Hanne KAH, die gerade von einer USA-Tour nach Weinheim zurückkehrt. Im Gepäck hat die Band eine brandneue CD. Hanne KAH ist eine mutige, queere und grenzüberschreitende Stimme in der deutschen Folk-Musik, bekannt für ihr einfühlsames Storytelling und ihr kompromissloses Engagement für künstlerische Freiheit. Ihre Musik ist eine einzigartige Fusion aus Folk-Tradition und moderner, queerer Perspektive und behandelt Themen wie Liebe, Identität, Gesellschaft und Freiheit. Zuletzt aufgetreten ist sie auf dem National Womens Music-Festival in Michigan/USA und als Support für The Wellermen. Sie steht für Unabhängigkeit. Sie zelebriert ihre Liebe zur Musik und verpackt Sehnsucht und Freiheit in Songs, die aus der Seele kommen und ins Herz gehen. Durch Auftritte auf verschiedenen Folk-Festivals weltweit und gemeinsamen Auftritten mit Künstlern wie The Hooters hat KAH ihren Platz in der internationalen Folk-Szene gefestigt. In Weinheim tritt sie zum ersten Mal auf.

Die Kultursommer-Termine

auf einen Blick

03. Juli – KAH – Eröffnungskonzert (eintrittsfrei)

04. Juli – Rotary Brass

05. Juli – Inklusives Festival “Fair All” (eintrittsfrei)

06. Juli – Internationales Kulturfest (eintrittsfrei)

08. Juli – Nelumbiya – Kinderbuchlesung

09. Juli – Sommergroove – Live-Musik & DJ-Beats

10. Juli – Open Stage

11. Juli – William Wahl “Wahlweise”

12. Juli – Salma mit Sahne und GALANT

13. Juli – Sommerkonzert des Akkordeonclubs

13. Juli – Bernd Begemann & Die Befreiung

15. Juli – Open Stage

16. Juli – Rhein-Neckar Jazz-Orchester

17. Juli – Ehrenamtstag

18. Juli – Muddy’s Open Air

19. Juli – Eröffnung Offene Ateliers

19. Juli – Kurpfälzer Gebabbel un Gebrumm

20. Juli – Weinheim Trilogie

Vorverkauf in Weinheim: Tourist-Information und Kartenshop DiesbachMedien Sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder online: www.reservix.de

Mehr Infos unter www.weinheim.de/kultursommer

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim