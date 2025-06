Speyer – Wenn Bildung begeistert – Das neue vhs-Herbstprogramm 2025 ist da

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Im vergangenen Jahr hat die Volkshochschule über 620 Veranstaltungen mit insgesamt rund 18.500 Unterrichtsstunden und 8.400 Teilnehmenden angeboten, berichtet vhs-Leiterin Anke Mertens. Im kommenden Herbstsemester erwartet die Interessierten ein vielseitiges Programm mit 350 Veranstaltungen – von Vorträgen über Workshops bis hin zu praxisorientierten Kursen. Am 30. Juni 2025 erscheint das neue Herbstprogramm der Volkshochschule – mit über 350 Kursen, Workshops und Vorträgen, die aktuelle Themen aufgreifen, zur persönlichen Weiterentwicklung anregen und das gesellschaftliche Miteinander stärken. Ab 9 Uhr ist die Anmeldung online freigeschaltet.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt liegt erneut auf der Biodiversität und dem bewussten Umgang mit Natur. Die vhs setzt hier auf Bildung mit Praxisbezug – wie beim Vortrag „Naturnahes Gestalten von Gärten” mit der bekannten Gartenexpertin Heike Boomgaarden, der zeigt, wie jede und jeder selbst zur Artenvielfalt beitragen kann. Die Angebote in diesem Bereich informieren nicht nur, sondern ermutigen dazu, aktiv zu werden. „Unsere vhs ist ein Ort für alle – sie bietet Wissen, Austausch und Teilhabe auf Augenhöhe”, betont Bürgermeisterin Monika Kabs.

Zwischen dem 6. und 24. Oktober bringt das „Filmfestival der Generationen” mit sechs Filmen verschiedene Altersgruppen zusammen und regt zu Gesprächen über das Leben, Altern und gesellschaftliche Entwicklungen an. Die Kategorie „Tier und Mensch” nimmt Themen wie Hundehaltung und Hühner im Garten auf – ein deutlich wachsendes Interessensfeld. Unter dem Motto „Alte Handwerke neu entdecken” lädt die vhs zum Töpfern, Weben oder Schmieden ein – nicht nur aus nostalgischen Gründen, sondern als sinnlich-kreative Auseinandersetzung mit handwerklichem Können. Wer gezielt nach Wegen zur Stressbewältigung sucht, wird im Workshop „Resilienz to go” fündig. Lebenswichtiges Wissen vermittelt „Helden.retten.Leben” in Kooperation mit der Björn Steiger Stiftung – mit dem Fokus auf Reanimation und Ersthilfe im Ernstfall. „Wir greifen Themen auf, die die Menschen wirklich bewegen – nah am Leben, mit Niveau und Offenheit”, sagt Fachbereichsleiterin Tanja Binder.

Kulinarisch wird es in der „Vegetarischen Feierabendküche”, in der frische, alltagstaugliche Gerichte auf den Tisch kommen. Teeliebhaberinnen und Teeliebhaber können im Teeseminar eigene Mischungen kreieren und verkosten – oder im Workshop zur japanischen Teezeremonie in die meditative Tiefe dieses Rituals eintauchen. Auch digitale und sprachliche Bildung hat ihren Platz: Vom Einsteiger-Workshop „Was nun?” zur Smartphone-Nutzung bis hin zum Kurs „ChatGPT – Texten und Suchen” bietet die vhs praxisnahe Orientierung. Sprachlich geht es unter anderem mit Schwedisch auf Entdeckungsreise. „Wir möchten Menschen stärken – mit Wissen, Begegnung und der Freude am Lernen”, so Bürgermeisterin Monika Kabs.

Das neue Programmheft liegt ab dem 30. Juni 2025 an vielen öffentlichen Stellen aus. Alle Angebote sind ab diesem Zeitpunkt online buchbar unter: www.vhs-speyer.de.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer