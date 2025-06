Schwetzingen – Angriff mit Kettensäge – 25-jähriger in U-Haft

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Freitag (27. Juni) erließ das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 25-jährigen deutschen Tatverdächtigen. Dem Mann wird vorgeworfen, am Donnerstag (26. Juni) Reisende am Bahnhof Schwetzingen mit einer Kettensäge angegriffen und bedroht zu haben.

Donnerstagnacht gegen 23:50 Uhr befand sich der geschädigte 24-jährige deutsche Staatsangehörige gemeinsam mit drei weiteren Personen am Bahnsteig 1, als der Tatverdächtige nach einer Zigarette gefragt haben soll. Nachdem dies von der Personengruppe verneint worden sein soll, soll der Tatverdächtige diese mit dem Tod bedroht haben. Im Anschluss soll er eine mitgeführte elektrische Kettensäge ergriffen haben, deren Funktionsfähigkeit an einem Metallgeländer des Bahnhofs demonstriert haben und daraufhin den 24-Jährigen angegriffen haben. Hierbei soll er mit dem eingeschalteten Gerät mehrfach gegen den Oberkörper des Geschädigten gestoßen haben. Beim Versuch der Abwehr des Angriffs erlitt der 24-Jährige Schnittwunden an der linken Hand. Diese wurden medizinisch in einem Krankenhaus behandelt.

Alarmierte Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe nahmen den Tatverdächtigen schließlich vorläufig fest und stellten die Kettensäge sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim erließ der zuständige Haftrichter am Amtsgericht Mannheim Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung gegen den Tatverdächtigen und setzte diesen in Vollzug.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe dauern an.

Quelle: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe.