Plankstadt – Notruf missbraucht-Feuerwehr wegen angeblicher Herdgefahr alamiert

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, den 25.06.2025, gegen 10 Uhr, meldete ein 60-jähriger Mann einen “Notfall” in einem Mehrfamilienhaus in der Schwetzinger Straße. Der Anrufer gab an, sich aus seiner Wohnung im dritten Obergeschoss ausgesperrt zu haben – während sich angeblich Essen auf einer eingeschalteten Herdplatte befinden würde. Vor Ort konnten die alarmierten Einsatzkräfte jedoch keine Gefahrenlage feststellen. Im Gegenteil: Auf dem Herd befand sich kein Essen, dieser war zudem ausgeschaltet. Wie sich herausstellte, hatte der 60-Jährige die Feuerwehr unter Vortäuschung einer Gefahr bewusst als Schlüsseldienst missbraucht, um rasche Hilfe zu erhalten. Der Mann wurde vor Ort mündlich belehrt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen. Darüber hinaus wird ihm der Einsatz in Rechnung gestellt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass der Notruf ausschließlich für akute Not- und Gefahrenlagen bestimmt ist.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim