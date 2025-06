Mannheim – Stark alkoholisierter Autofahrer durch aufmerksamen städtischen Mitarbeiter gestoppt

Mannheim/Metropolregion Rhei-Neckar. Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr wurde durch einen Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes ein Auto ohne Licht fahrend auf der St. Ilgener Straße in Leimen festgestellt. Das Fahrzeug fiel nicht nur durch die fehlende Beleuchtung auf, sondern auch weil der Fahrzeugführer deutliche Schlangenlinien fuhr. Der Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes schaltete das gelbe Blink- und Warnlicht seines Dienstfahrzeugs an, um andere Verkehrsteilnehmer vor dem schlangenlinienfahrenden Auto zu warnen. Dies veranlasste den Fahrer des unbeleuchteten Fahrzeugs am Fahrbahnrand anzuhalten. Der Zeuge wollte den Verkehrsteilnehmer auf die fehlende Beleuchtung aufmerksam machen. Hierbei stellte er deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Autofahrers fest. Daraufhin verständigte der städtische Mitarbeiter die Polizei. Ein vor Ort durch die hinzugerufene Streife des Polizeireviers Wiesloch durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Daraufhin wurde der alkoholisierte Fahrer zur Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Hier wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 25-jährigen Autofahrers wurde einbehalten. Er sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim