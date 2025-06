Mannheim – Nicholas Stampf erhält das Mannheimer Stipendium in Gedenken an Roger Willemsen 2025/26

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem Mannheimer Stipendium in Gedenken an Roger Willemsen ermöglicht die Stadt Mannheim gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern, der Alten Feuerwache sowie dem mare-Künstlerhaus und der Roger Willemsen Stiftung, Mannheimer Künstler*innen ein Aufenthalts-Stipendium im mare-Künstlerhaus in Wentorf bei Hamburg. Das Stipendium wurde von den Kooperationspartnern in Leben gerufen, um den 2016 verstorbenen Autor und Publizist Roger Willemsen und seine besondere Beziehung zu Mannheim zu würdigen und sein Wirken im Mannheimer Kulturleben lebendig zu halten. Nun wurde zum zweiten Mal das Mannheimer Stipendium 2025/26 vergeben. Aus insgesamt elf qualitativ sehr hochwertigen Bewerbungen hat eine Mannheimer Jury, bestehend aus Vertreter*innen des Kulturamtes und der Alten Feuerwache, eine Vorauswahl aus drei Künstler*innen getroffen und diese der Jury des Stiftungskuratoriums der Roger Willemsen Stiftung vorgeschlagen. Nach eingehenden und intensiven Beratungen hat die Jury des Stiftungskuratoriums der Roger Willemsen Stiftung eine Auswahl getroffen: das Mannheimer Stipendium in Gedenken an Roger Willemsen 2025/26 geht an den Mannheimer Musiker Nicholas Stampf. Das Stipendium umfasst einen vierwöchigen Aufenthalt im mare-Künstlerhaus, der von Roger Willemsen 2015 erworbenen Villa in Wentorf bei Hamburg, sowie Fahrtkosten und Taschengeld. Das Stipendium ermöglicht Nicholas Stampf ganz im Sinne Roger Willemsens Zeit und Raum zum ergebnisoffenen Arbeiten in seinem ehemaligen Wohnhaus, dem heutigen mare-Künstlerhaus.



Das heutige Künstlerhaus wurde 1889 gebaut; entworfen wurde es von dem renommierten Hamburger Architekten Martin Haller. Roger Willemsen erwarb es im Sommer 2015 und sah in ihm ei-nen idealen Ort für ein inspiriertes und kreatives Arbeiten. Seit 2019 steht das Haus unter Denkmalschutz. Die Idee, die Villa als Künstlerhaus in seinem Namen zu erhalten, entstand wenige Tage vor Roger Willemsens Tod im Freundeskreis. Roger Willemsen war von der Initiative zutiefst bewegt und gab sein Einverständnis. Lichtdurchflutete Arbeits- und Wohnbereiche, ein Veranstaltungsraum sowie Roger Willemsens persönliche Bibliothek, seine Musiksammlung und die erhaltene Einrichtung machen das Künstlerhaus zu einem besonderen Ort. Nicholas Stampf darf sich nun freuen, auf einen vierwöchigen, inspirierenden Aufenthalt im mare-Künstlerhaus. Der genaue Zeitraum des Stipendiums wird in Absprache mit der Roger Willemsen Stiftung individuell festgelegt.

Der Stipendiat

Nicholas Stampf, geboren 1998 lebt und arbeitet in Mannheim.

Der Musiker Nicholas Stampf erhielt bereits seit seinem achten Lebensjahr Schlagzeugunterricht und machte schon zu frühen Schulzeiten als mehrfacher Bundespreisträger des Nachwuchswettbewerbs „Jugend musiziert” auf sich aufmerksam. Seit seinem Studienbeginn an der Popakademie Baden-Württemberg als Jahrgangsjüngster 2016 sammelte er Erfahrung mit zahlreichen Projekten, wobei besonders die Vielseitigkeit der Stilistiken und Genres eben dieser heraussticht. Die Bandbreite seines musikalischen Schaffens ließ ihn neben zahlreichen Studioaufnahmen und Konzerttourneen in Deutschland und Europa bereits Konzerte in Kanada, Australien und Japan bestreiten.

Auszeichnungen/Stipendien

2011/2014 Bundespreisträger beim Nachwuchswettbewerb „Jugend musiziert” in der Kategorie „Drum Set Pop”

2020 Erhalt des „Youtube Career Fundings” (sponsored by Google) mit den „moodinies”

2021 „Muted Residency” in der Alten Feuerwache Mannheim mit den „moodinies”

2022 „Muted Residency” in der Alten Feuerwache Mannheim mit „Epi”

2022 Erhalt des „Popstipendiums” (BV Pop Baden-Württemberg) mit „lomind”

Die Projektpartner

Kulturamt Mannheim

Ob Einzelkünstlerin und -künstler, Kulturverein, Institution oder Festival – das Kulturamt der Stadt Mannheim ist städtischer Ansprechpartner für alle Akteure der Szene der freien Künste Mannheims. Wir verstehen uns als Berater, Moderator, Förderer, Kooperationspartner für Kulturprojekte und künstlerische Initiativen aller Sparten der freien Künste in Mannheim – das betrifft Bildende Kunst, Darstellende Künste, Film, Fotografie, Literatur, Musik, Stadtteilkultur und Soziokultur und sparten-übergreifende Aktivitäten.



Alte Feuerwache Mannheim

Von Jazz bis HipHop, von Lesungen über Partys bis hin zu Kunst im öffentlichen Raum – die Alte Feuerwache Mannheim ist DAS Ziel für Musik- und Kulturliebhaber in der Rhein-Neckar-Region. Seit 2007 veranstaltet die Alte Feuerwache das Literaturfest lesen.hören, Zuerst unter der Schirmherrschaft, dann bis 2016 unter der Programmleitung von Roger Willemsen.

Das mare-Künstlerhaus

Roger Willemsen erwarb das denkmalgeschützte Haus im Sommer 2015 und sah in ihm einen idealen Ort für ein inspiriertes und kreatives Arbeiten. Die Idee, die Villa als Künstlerhaus in seinem Namen zu erhalten, entstand wenige Tage vor Roger Willemsens Tod im Freundeskreis. Roger Willemsen war von der Initiative zutiefst bewegt und gab sein Einverständnis. Die Umsetzung ermöglichte sein Freund Nikolaus Gelpke mit dem mareverlag durch den Kauf des Hauses und die Gründung der Roger Willemsen Stiftung. Lichtdurchflutete Arbeits- und Wohnbereiche, ein Veranstaltungsraum sowie Roger Willemsens persönliche Bibliothek, seine Musiksammlung und die erhaltene Einrichtung machen das Künstlerhaus zu einem besonderen Ort. Den Erben sei für ihre Leihgaben herzlich gedankt.



Roger Willemsen Stiftung

Die Roger Willemsen Stiftung fördert im Sinne ihres Namensgebers außergewöhnliche Talente und mutige künstlerische Projekte. Gegründet vom mareverlag und seinem Verleger Nikolaus Gelpke vergibt die Stiftung Stipendien an Kulturschaffende in den Bereichen bildende Kunst, Komposition und Musik, Literatur, Film oder Performance und ermöglicht den Stipendiaten Projektaufenthalte in dem mare-Künstlerhaus in Wentorf bei Hamburg.

