Mannheim – Marco Popiuk wird neuer Geschäftsführer ad interim beim SV Waldhof Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Marco Popiuk wird mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer ad interim berufen. Er übernimmt die Aufgabe gemeinsam mit Geschäftsführerin Jennifer Schäfer, die den Verein noch bis zu ihrem Ausscheiden am 13. August 2025 begleiten wird. In dieser Zeit wird Marco Popiuk als ihr Stellvertreter fungieren und im Folgenden dann als Interimsgeschäftsführer tätig sein.

Popiuk, der derzeit Mitglied im Aufsichtsrat der SV Waldhof Mannheim Spielbetriebs GmbH ist, wird dieses Amt für die Dauer seiner Geschäftsführertätigkeit ruhen lassen.

„Ich bin dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit, den SV Waldhof in dieser verantwortungsvollen Rolle mitzugestalten“, erklärt Marco Popiuk. „Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit Jennifer Schäfer, mit der ich in den kommenden Wochen intensiv zusammenarbeiten werde, um einen strukturierten Übergang sicherzustellen.“

Bernd Beetz, Präsident des SV Waldhof Mannheim, betont: „Marco Popiuk kennt den Verein sehr gut – nicht zuletzt durch seine Tätigkeit im Aufsichtsrat der Spielbetriebs GmbH, durch die er immer nah an den zentralen Themen des SV Waldhof dran war. Wir sind überzeugt, dass er seine neue Aufgabe mit Weitsicht und der nötigen Klarheit gestalten wird.“

Mit der Ernennung von Marco Popiuk stellt der SV Waldhof Mannheim die Weichen für einen stabilen und verlässlichen Übergang in der Geschäftsführung. Die Lösung sorgt für Kontinuität im Übergangsprozess und schafft Planungssicherheit in einer zentralen Führungsposition.