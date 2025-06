Mannheim – „HitzeFREItag“: Hitzeschutz in der Abendakademie

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Hot Town – Summer in the City: Die Mannheimer Abendakademie veranstaltet passend zu den heißen Sommertagen an jeweils vier Freitagen im Juli verschiedene kosten-freie Events zum Thema Hitzeschutz. Mannheim ist die heißeste Stadt Deutschlands. Die Quadratestadt liegt im Hitzeindex 2025 des Verbands Deutsche Umwelthilfe auf dem ersten Platz. Das Thema ist nicht neu für Mannheim, 2021 verabschiedete der Gemeinderat einen so genannten Hitzeaktionsplan. Seitdem wurde bereits einiges in die Wege geleitet, dennoch bleibt Mannheim ein heißes Pflaster. Mit vielen Hintergrundinfos und praxisnahen Tipps, um sich im urbanen Alltag ge-gen Hitze zu wappnen. Die Mannheimer Abendakademie veranstaltet zum Thema Hitze in Zusammenarbeit mit der Mannheimer Koordination Hitzeschutz, dem Klimabezogenen Gesundheitsschutz, der MVV sowie der Klimaschutzagentur Mannheim die „HitzeFREItage“. Die Reihe startet am Freitag, dem 04.07. um 17:30 Uhr im Foyer der Abendakademie mit einem Kick-off, bei dem es um den Hitzeaktionsplan der Stadt Mannheim geht und der Frage, warum Mannheim besonders stark von der Hitze betroffen ist.

Weiter geht es mit einem Vortrag am 11.07. um 17:30 Uhr im Foyer der Abendakademie zur Trinkwasserversorgung in Mannheim: Woher kommt unser Wasser, wie sicher ist es – und was bedeutet der Klimawandel für unsere Reserven? Mit im Angebot ist auch ein Mittagsspaziergang durch die Quadrate am 18.07. um 12:30 Uhr: Wo gibt es in der Innenstadt kühle Orte, Schattenplätze und Trinkwassermöglichkeiten? Treffpunkt ist im Haupteingang der Abendakademie. Den Abschluss bildet ein Input am 25.07. um 17:30 Uhr in der Klimaschutzagentur Mann-heim zum Thema Individuelle Möglichkeiten zum Hitzeschutz mit Blick auf Wohnung, Haus und Garten.

Alle Infos über die Veranstaltungsreihe gibt es auf der Webseite der Abendakademie unter: https://www.abendakademie-mannheim.de/hitzefreitag

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten, eine spontane Teilnahme ist dennoch möglich.

Quelle: Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH