Mannheim – Fachveranstaltung: Kreislaufwirtschaft im Baugewerbe

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, 3. Juli, findet in der U-Halle auf Spinelli die Fachveranstaltung „Kreislaufwirtschaft im Baugewerbe – Erfahrungsaustausch” statt. Damit bietet die Stadt Mannheim eine spannende Plattform für den Austausch und die Vernetzung im Bereich der Kreislaufwirtschaft im Baugewerbe.

Die Veranstaltung richtet sich an Projektentwicklerinnen und -entwickler, Bauherrinnen und Bauherren, Planende, Architektinnen und Architekten, Handwerkerinnen und Handwerker, Abbruchunternehmen, Recyclerinnen und Recycler sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Kommunen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Die U-Halle, die 2023 mit dem deutschen Nachhaltigkeitspreis für Architektur ausgezeichnet wurde, bietet den idealen Rahmen für einen intensiven Austausch über die Potenziale der Kreislaufwirtschaft in der Baubranche.

Von 14 bis 18 Uhr haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich über innovative Ansätze in der Region zu informieren und mit Expertinnen und Experten über zukünftige Entwicklungen zu diskutieren. Dabei geht es vor allem um Fragen zur Suffizienz und Wiederverwendung: Wie gehen wir mit den Flächen in unserer Stadt um? Wie können wir Möbel, Bauteile oder Baustoffe wieder in den Kreislauf bringen? Die Veranstaltung umfasst Impulsvorträge, eine Workshop-Phase und Möglichkeiten zum Vernetzen und Austauschen.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Local Green Deal Team gemeinsam mit dem Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung (Baukultur) der Stadt Mannheim.

Weitere Informationen zum Ablauf und zur Anreise sind im Veranstaltungsprogramm hier zu finden. Um eine Anmeldung per E-Mail an mobil-auf-spinelli@mannheim.de wird gebeten.

Quelle: Stadt Mannheim