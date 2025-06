Mannheim – 20-jähriger Taschendieb ist mutmaßlicher Drogendealer – Jetzt sitzt er in U-Haft

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal in einer offiziellen Pressemeldung mitteilt, wurde der Kiosk in der Innenstadt im Nachgang der Durchsuchungsmaßnahmen, die am Mittwoch, dem 25.06.2025 am Berliner Platz stattfanden, durch die Stadtverwaltung (KVD) geschlossen. Dies ist jedoch falsch. Der Kiosk wurde während der Ermittlungsmaßnahmen geschlossen, aber im Anschluss wieder geöffnet. INSERAT ... Mehr lesen »