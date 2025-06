Ludwigshafen – Neues Ausbildungsjahr startet: OB Jutta Steinruck begrüßt neue Beamtenanwärter*innen – Auszeichnung für erfolgreiche Absolvent*innen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ausbildungsstart bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen: Zum

1. Juli 2025 beginnen zwölf Beamtenanwärter*innen mit ihrer Ausbildung beziehungsweise ihrem dualen Studium. Weitere 26 neue Auszubildende starten am 1. August, sowie 18 duale Studierende zum 1. Oktober 2025. Damit bleibt auch in diesem Jahr die Zahl der neu eingestellten Nachwuchskräfte in der Stadtverwaltung auf hohem Niveau.

Bei einem ersten Empfang am Freitag, 27. Juni 2025, im Wilhelm-Hack-Museum hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck zunächst Absolvent*innen geehrt und die neuen Beamtenanwärter*innen aus dem 2. und 3. Einstiegsamt herzlich willkommen geheißen.

Zu Beginn der Veranstaltung würdigte die Oberbürgermeisterin die Arbeit der Absolvent*innen, die ihren Vorbereitungsdienst in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen haben und ihren beruflichen Weg bei der Stadtverwaltung weitergehen. Sie wurden an diesem Tag zu Beamt*innen auf Probe ernannt und erhielten ihre Ernennungsurkunde aus den Händen der Oberbürgermeisterin.

“Mit Ihrer heutigen Ernennung als Beamt*innen auf Probe beginnt ein neues Kapitel. Sie werden nicht mehr nur lernen. Sie werden mitentscheiden, mitwirken, mitprägen. Das ist eine große Aufgabe. Und eine große Chance. Nutzen Sie sie! Denn unsere

Verwaltung ist im Wandel – wir digitalisieren, wir modernisieren, wir überdenken Abläufe und Strukturen. Und genau in dieser Dynamik liegt Ihre Stärke: Sie bringen neue Perspektiven, neue Fragen, neue Ideen mit. Ihr frischer Blick ist wertvoll und manchmal genau das, was uns in der Praxis fehlt. Ich gratuliere Ihnen nochmals von ganzem Herzen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen!”, richtete sich Jutta Steinruck an die Absolvent*innen.

Anschließend begrüßte die Oberbürgermeisterin die zwölf neuen Beamtenanwärter*innen aus dem 2. und 3. Einstiegsamt: “Sie starten in eine Ausbildung, in der wir Ihnen nicht nur Fachwissen vermitteln wollen, sondern auch Werte: Haltung, Verantwortung, Zusammenarbeit. Nutzen Sie diese Zeit, um Fragen zu stellen. Um zu hinterfragen, mitzudenken, Neues einzubringen. Denn genau das macht uns als moderne Verwaltung aus. Sie haben sich für eine Laufbahn im öffentlichen Dienst entschieden – nicht, weil sie bequem ist, sondern weil sie wichtig ist. Weil Sie wissen, dass gute Verwaltung das Rückgrat einer funktionierenden Gesellschaft ist. Haben Sie also den Mut, neugierig zu bleiben. Den Mut, Initiative zu zeigen. Und den Mut, den Unterschied zu machen – jeden Tag aufs Neue. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, gute Wegbegleiter*innen und einen richtig guten Start in Ihre Ausbildung beziehungsweise Ihr Studium!”

Gemeinsam mit Kolleg*innen aus dem Bereich Personal, vom Personalrat, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Schwerbehindertenvertretung sowie der Gleichstellungsstelle nahm das Stadtoberhaupt die neuen Kolleg*innen in Empfang, ernannte sie zu Beamt*innen auf Widerruf und vereidigte sie.

Bei einem zweiten Empfang Anfang August wird die Oberbürgermeisterin weitere 26 neue Auszubildende bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen begrüßen. Die Nachwuchskräfte starten ihren Weg ins Berufsleben in 15 verschiedenen Ausbildungsberufen. Auch zu diesem Empfang wird es eine begleitende Berichterstattung geben.

Hintergrund

Seit dem Jahr 1997 beginnen jährlich zwischen 30 und 60 Nachwuchskräfte bei der Stadt Ludwigshafen ihre Ausbildung. In den Vorjahren 2024 und 2023 waren es jeweils 52 junge Frauen und Männer. Die Stadtverwaltung Ludwigshafen bildet in 22 verschiedenen Ausbildungsberufen beziehungsweise dualen Studiengängen mit verschiedenen Fachrichtungen aus.

Ins Gespräch kommen auf der Sprungbrett-Messe

Informationen aus erster Hand zu allen 22 Ausbildungsberufen beziehungsweise dualen Studiengängen gibt es im September 2025 auch auf der Sprungbrett-Messe in der Eberthalle. Dort präsentiert sich die Stadtverwaltung Ludwigshafen am 26. und 27. September 2025. Interessierte können bei dieser Gelegenheit mit Kolleg*innen aus dem TalentWerk, dem Bereich IT-Service, dem Bereich Kindertagesstätten, dem Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen sowie dem Kommunalen Vollzugsdienst ins Gespräch kommen.

Bewerbungen für das Einstellungsjahr 2026 können ab 1. Juli 2025 bis 15. Oktober 2025 über das Online-Bewerbungsportal karriere.ludwigshafen.de eingereicht werden. Nähere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten sowie zu Stellenausschreibungen gibt es unter ludwigshafen.de/karriere.

