Ludwigshafen – NACHTRAG – Richtigstellung zur Meldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal – Einsatzmaßnahmen auf dem Berliner Platz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal in einer offiziellen Pressemeldung mitteilt, wurde der Kiosk in der Innenstadt im Nachgang der Durchsuchungsmaßnahmen, die am Mittwoch, dem 25.06.2025 am Berliner Platz stattfanden, durch die Stadtverwaltung (KVD) geschlossen. Dies ist jedoch falsch. Der Kiosk wurde während der Ermittlungsmaßnahmen geschlossen, aber im Anschluss wieder geöffnet.

Den Betreiber des Cafés und des Kiosks wurden auch keine Straftaten nachgewiesen.

Die Männer im Alter von 29 und 31 Jahren, die wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten, gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis verhaftet wurden, waren Gäste im Café und nicht die Betreiber.

Daher sind das Café und der Kiosk auch wieder geöffnet.

Quelle: MRN-News

Fehlerhafte Meldung – Kiosk wurde nicht geschlossen

Ludwigshafen – Nachtrag – Einsatzmaßnahmen auf dem Berliner Platz – Tatverdächtige in Untersuchungshaft – Kiosk geschlossen